Em Penedo, MDB de Ronaldo Lopes realiza a maior convenção do interior de Alagoas

A convenção que definiu Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro para manter Penedo no rumo

do desenvolvimento é a maior do MDB realizada fora da capital alagoana. De forma

espontânea, milhares de penedenses prestigiaram o evento no ginásio Padre Manoel Vieira.

O presidente do Diretório Municipal do MDB e secretário executivo da Sesau Alagoas,

Guilherme Lopes abriu os discursos, resumindo a importância do ato. “Vocês estão vivendo

um dia histórico em Penedo, assim como tem sido esses últimos 3 anos e 7 meses da

administração Ronaldo Lopes”.

No espaço amplo lotado de penedenses, Guilherme recordou sua campanha para deputado

estadual, marcada pela percepção do resgate da autoestima dos penedenses. “Sentimento

é algo que não se compra, se conquista! E Penedo jamais voltará a ser quintal de Coruripe,

nunca mais!!!”, afirmou Guilherme Lopes.

Renan Calheiros, Paulo Dantas e Luciano Amaral

Centenas de lideranças políticas locais, regionais, estaduais e de nível nacional

participaram da convenção do MDB penedense, com destaque para o senador Renan

Calheiros, o governador Paulo Dantas e o deputado federal Luciano Amaral.

Eleito para a Câmara Federal com a maior votação entre seus concorrentes em Penedo,

Amaral agradeceu novamente os 3.654 votos obtidos em 2021, renovando seu

compromisso em destinar emendas parlamentares para o município.

Ele ressaltou que Ronaldo Lopes é o maior prefeito da história de Penedo e o povo lhe será

grato pelos benefícios que recebe do gestor que faz política da maneira correta, realizando

promessas de campanha e cuidando das pessoas.

E como a casa já está arrumada, conforme frisou Luciano Amaral, Penedo vai avançar cada

vez mais, com suporte da Câmara de Vereadores, casa representada por Valdinho

Monteiro, o vice de Ronaldo, “homem do campo, sério e trabalhador”, virtudes enaltecidas

pelo deputado amigo de longa data do companheiro de chapa do prefeito penedense.



Renan Calheiros e Paulo Dantas também não faltaram ao compromisso no município cujo

eleitorado reconhece, nas urnas e nas ruas, o valor das duas importantes lideranças

políticas alagoanas.

Convenção histórica

“Eu não poderia ter deixado de vir a Penedo para participar desta convenção histórica que

vai levar Ronaldo à reeleição”, afirmou o senador Renan Calheiros, ressaltando que o

primeiro mandato ainda é o princípio de um período próspero para o povo de Penedo.

“Esses quatro anos são apenas o início, nós vamos ter muito mais desenvolvimento e

crescimento porque Ronaldo é competente, honesto e leal”, pontuou o senador por quatro

mandatos consecutivos, destacando ainda a excelente equipe técnica montada por Lopes

para administrar Penedo.

O governador Paulo Dantas também reafirmou seu compromisso com Penedo e com o

gestor que caminha para a reeleição. “Tudo o que Ronaldo Lopes prometer, eu digo com

toda certeza, ele vai cumprir”, reafirmando seu compromisso de colaborar com recursos do

Estado para obras em Penedo.

A continuidade da parceria que já deu certo, com dezenas de investimentos realizados

desde a administração de Renan Filho no governo estadual, se consolida com Ronaldo

Lopes na Prefeitura de Penedo e Paulo Dantas no Palácio República dos Palmares.

O governador frisou que Ronaldo cuida de quem mais precisa e tem certeza que Deus vai

abençoar sua campanha, prevendo como resultado a votação mais expressiva de Penedo

em favor do prefeito que será reconduzido pelo povo ao cargo.

Por meio de vídeo, o Ministro Renan Filho mandou seu recado durante a convenção do

MDB. “Em Penedo, eu apoio o prefeito Ronaldo Lopes”, disse, mencionando a seriedade e

a competência do prefeito que fez investimentos em todas as áreas do município, elevando

a autoestima do povo de Penedo.

Ele também citou a obra da nova ponte entre Alagoas e Sergipe. “Eu e Ronaldo

trabalhamos duro para viabilizar a ponte Penedo-Neópolis”, lembrou Renan Filho sobre o

trabalho que já tem canteiro de obras em plena atividade, investimento que devolve a

condição de poto de desenvolvimento regional para Penedo.

Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro

Visivelmente emocionado com o apoio popular, Ronaldo Lopes fez um resumo dos avanços

promovidos em sua administração, citando todos os programas implantados e o sucesso de

iniciativas direcionadas para educação – especialmente o ensino em tempo integral -, na

área da saúde, com destaque para o Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes; e o crescimento

da agricultura familiar, com assistência técnica, orientação e apoio integral, sem custo para

os agricultores.

Ele também falou sobre sua trajetória pessoal e política, destacando o início do mandato,

um marco histórico sobre o retorno de um filho de Penedo ao cargo de prefeito, depois de

praticamente quatro décadas, e a diferença que um penedense nato faz na administração

do município.

Sobre a decisão do eleitorado, Ronaldo Lopes pede que comparem os 3 anos e 7 meses de

sua gestão com os 24 anos dos antecessores. “Nós vamos acelerar o nosso

desenvolvimento, o crescimento de Penedo que já vive outro momento, bem diferente

daquele tempo, com pessoas que não trabalhavam e sequer moravam aqui”, frisou Ronaldo

durante a largada rumo da campanha que será feita com propostas, sem baixarias.

Grato a Deus, familiares, amigos e correligionários, o vereador e candidato a Vice-Prefeito

Valdinho Monteiro testemunha os avanços do governo construído com diálogo franco e

aberto para todos os setores.

“A gente faz política conversando com a população, olhando nos olhos, sempre com

disposição de trabalhar por Penedo”, declarou o vereador com três mandatos consecutivos,

pronto para assumir a nova missão, representando especialmente as famílias do meio rural,

seu lugar de origem e trabalho.

A caminhada vitoriosa da chapa Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro tem a força de quatro

frentes partidárias, com total de 64 candidatos a vereador indicados por oito partidos

diferentes da coligação liderada pelo MDB que une PSB, Podemos, PSD, Solidariedade e a

federação formada pelo PV, PC do B e PT.

