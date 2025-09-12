Obra da ponte da Ponta Mofina avança com a concretagem do suporte de sua estrutura

A construção da nova ponte da comunidade Ponta Mofina, localizada às margens do rio São Francisco, na zona rural de Penedo, avança em mais uma etapa.

O trabalho de concretagem das longarinas – vigas que servem como o principal elemento de suporte para a estrutura da ponte – está sendo realizado, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Ao lado de representantes da F.P. Construtora, empresa contratada para realizar o investimento, que tem recursos dos governos federal e municipal, o engenheiro civil Messias Santos acompanha o desenvolvimento dos serviços.

“Estamos fazendo a concretagem das longarinas e assim que essa etapa estiver concluída, será feita a laje e as cabeceiras da ponte. Essa é a sequência do trabalho de concretagem para depois fazer a terraplanagem e a retirada do aterro para que o rio volte para sua calha original”, explica o engenheiro e fiscal da obra.

O investimento que viabiliza o percurso mais próximo entre a cidade de Penedo e a região da Ponta Mofina tinha, em seu projeto inicial, uma estrutura de aproximadamente 12 metros de extensão, mas o inverno de 2022 foi tão rigoroso que ampliou a distância entre as margens do afluente do Velho Chico.

O desastre natural exigiu uma readequação no projeto para fazer uma ponte que terá 53 metros de extensão, obra prevista para ser concluída até o final deste ano.

por Fernando Vinícius – Secom PMP