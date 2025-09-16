CRB vence Amazonas e ganha quatro posições na tabela da Série B: 2 a 0
O CRB conquistou um importante resultado, contra o Amazonas, na noite desta segunda-feira (15), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Galo conseguiu domar a Onça e venceu por 2 a 0. Isso com o adversário jogando com um homem a menos em campo (Durmisi foi expulso), desde o início do jogo. A partida foi válida pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro.
Os gols regatianos foram marcados por Mikael, na 1ª etapa, e por Akapo (contra), no 2º tempo. Com a vitória, o Galo ganhou 4 posições na tabela, onde agora é o 8º colocado, com 37 pontos. E os jogadores ainda tiveram direito a um bicho dobrado. Já o Amazonas é o 19º colocado, com 24 pontos.
O time regatiano voltará a campo no dia 21 deste mês (domingo), a partir das 16 horas, visitando o Criciúma, no Heriberto Hülse. E a Onça vai receber o Volta Redonda, no sábado (20), no Estádio Carlos Zamith, a partir das 18h30.
Ficha técnica
CRB – Matheus Albino; Matheus Ribeiro (Weverton), Henri, Fábio Alemão, Léo Campos; Higor Meritão (Gegê), Crystopher e Danielzinho (Giovanni); Thiaguinho, Dadá Belmonte (Douglas Baggio) e Mikael (Breno Herculano). Técnico: Eduardo Barroca.
Amazonas – Zé Carlos; Léo Coelho (Vitão), Iverton e Alvariño; Akapo, Linares (Domingos), Rafael Tavares (Larry Vásquez) e Riza Durmisi (EXPULSO); Joaquín Torres (Dener), Henrique Almeida (Rafael Monteiro) e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.
Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho-PE.
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz-MS e Karla Renata Cavalcanti de Santana-PE.
Quarto árbitro: Wiomar Santana de Oliveira-AL.
Fonte: Gazetaweb