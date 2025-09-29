Prefeitura publica edital para concurso da Educação; inscrições começam no dia 7 de outubro

A Prefeitura de Arapiraca, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública, lançou, nesta segunda-feira (29), o edital 02/2025 referente ao concurso Público da Educação.

Para este certame, serão destinadas 392 vagas para os seguintes cargos:

– Professor(a) atividade – 146;

– Professor(a) de artes – 21;

– Professor(a) de Ciências – 20;

– Professor(a) de Educação Física – 21;

– Professor(a) de Ensino Religiosa – 15;

– Professor(a) de Geografia – 14;

– Professor(a) de História – 11;

– Professor(a) de Inglês – 18;

– Professor(a) de Língua Portuguesa – 25;

– Professor(a) de Matemática – 44;

– Assistente Administrativo Educacional – 50; e

– Secretário(a) Escolar – 7.

O edital está disponível no site oficial do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), www.ibam-concursos.org.br, e no Diário Oficial do Estado de Alagoas, com início na página 47 e término na lauda 66. Você conferir AQUI.

As inscrições terão início no dia 7 de outubro, terça-feira, e término no dia 11 de novembro, também em uma terça-feira.

“O lançamento deste concurso representa mais um passo importante da nossa gestão para fortalecer a Educação em Arapiraca. Estamos criando oportunidades para profissionais que desejam contribuir com a formação de nossas crianças, jovens e adultos, garantindo qualidade de ensino e valorização do serviço público”, destacou o prefeito Luciano Barbosa.

A realização de concursos públicos em 2025 foi uma determinação do prefeito no ato de sua posse, em 1º de janeiro. Além desse certame da Educação, a prefeitura está realizando o concurso para guarda municipal. São 48 vagas. Os participantes já participaram de várias etapas, inclusive de provas intelectual, física e psicotécnica.

“Esses dois concursos públicos reafirmam o compromisso da gestão do prefeito Luciano Barbosa com a valorização do serviço público. Estamos abrindo novas oportunidades para que a população tenha servidores cada vez mais qualificados para atender suas necessidades”, afirmou o secretário Municipal de Gestão Pública, Yale Fernandes.

Fonte: Assessoria