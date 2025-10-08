IML de Arapiraca confirma identidade de criança encontrada em praia de Piaçabuçu

8 de outubro de 2025
Ascom Polícia Científica

A Polícia Científica de Alagoas, por meio do Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca, confirmou, na quarta-feira (8), o reconhecimento do corpo da criança encontrado na manhã da última terça-feira (7), na praia do Pontal do Peba, em Piaçabuçu, litoral sul de Alagoas.

 

Trata-se de Talisson Ryan da Silva Pereira, de 6 anos de idade, natural do município de Garanhuns, em Pernambuco. O reconhecimento oficial foi realizado pela equipe plantonista, com o apoio de familiares que estiveram na unidade e forneceram informações essenciais para a confirmação da identidade.

 

De acordo com o Chefe Especial do IML do Agreste, perito odontolegista Rimsky Coelho, o corpo da criança foi submetido a exame cadavérico na tarde de quarta-feira. Ao termino da necropsia e da identificação o corpo do menino foi liberado ainda na noite do mesmo dia para que a família realizasse os procedimentos para sepultamento.

 

Segundo informações preliminares, a criança teria desaparecido após submergir nas águas da região conhecida como Barrinha, no município de Piaçabuçu — uma área marcada por fortes correntezas. O corpo foi localizado por populares na foz do Rio São Francisco, sendo posteriormente recolhido por equipes do Instituto Médico Legal.

 

A Polícia Científica de Alagoas reforça a importância de medidas preventivas em áreas de risco, especialmente em trechos de rios e praias com histórico de correntezas. Somente este ano, o estado já registrou 71 casos de mortes por afogamento, o que representa uma média de mais de sete ocorrências fatais por mês.

 

 

 

8 de outubro de 2025
