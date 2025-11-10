Homem embriagado é preso em Maceió por atropelar dois e tentar fugir

Um motorista alcoolizado foi preso na noite do domingo (9) após atropelar duas pessoas em uma moto e tentar fugir do flagrante em trecho da Chã de Bebedouro, em Maceió.

A polícia foi informada por populares sobre a ocorrência do crime e conseguiu prender o suspeito. Durante a abordagem, o homem confessou que havia ingerido bebida alcoólica e afirmou não lembrar nada do acidente.

Suspeito e vítimas não tiveram os nomes divulgados. Também não foi possível confirmar o estado das duas pessoas que estavam na moto.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) foi acionado para a ocorrência e realizar o teste do bafômetro que constatou 1,21 mgl de álcool na suspeito. O limite de álcool no bafômetro é de 0,04 mgl de álcool por litro de ar expirado.

Caso ultrapasse referido limite, o condutor sofrerá as consequências da infração administrativa (0,05 mg/L até 0,33 mg/L) e também poderá ser preso por crime de embriaguez ao volante (0,34 mg/L a 2,00 mg/L), como prevê resolução do Conselho Nacional de Trânsito.

Ainda de acordo com a lei, as penas para esse tipo de crime vão desde multa de R$2.934,70 à pena de reclusão de 3 a 6 anos e de 5 a 8 anos, neste caso se houver morte da vítima.

Fonte: G1/AL