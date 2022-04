Alunos da rede municipal de ensino vão passar por avaliação em Coruripe

Com a pandemia que tirou os alunos da sala de aula por dois anos, tudo foi alterado: Dinâmicas de aulas, aprendizado, rotina, interação e absorção do conteúdo. Com isso, a educação de Coruripe vem realizando uma série de capacitações, cursos, workshops e diagnósticos para traçar os próximos passos de retomada, diante do longo período remoto e híbrido. Em mais uma etapa deste processo, os alunos de toda a rede municipal de ensino vão participar do ‘Avalia Coruripe’ que acontece no final deste mês.

O diagnóstico vai ser realizado entre os dias 26 de abril e 03 de maio e vai alcançar os alunos de todas as escolas do ensino fundamental 1 e 2, do 1º ao 9º ano.

“Pela primeira vez o município de Coruripe vai realizar este tipo de avaliação diagnóstica padronizada em todas as turmas e escolas. Essa verificação da aprendizagem permitirá de modo minucioso detectar os reais impactos da pandemia nos alunos. O ‘Avalia Coruripe’ acontece em parceria com o Instituto Alfa e Beto, empresa que está promovendo a ação junto com a equipe técnica pedagógica da Semed a aplicação dos testes e a divulgação dos resultados”, explicou Fabiana Rocha, gerente Técnica e Pedagógica da Secretaria de Educação de Coruripe.

De acordo com a gerente, os investimentos em Educação da administração do prefeito Marcelo Beltrão buscam manter a excelência do ensino alcançado nos últimos anos.

“A rede de ensino se organizou para estabelecer metas e ações, buscando manter os indicadores alcançados nos últimos anos. Essa avaliação servirá como termômetro, que permitirá conhecer o nível de defasagem na aprendizagem de cada aluno, para desta forma, investirmos em políticas públicas ideais que possam colaborar de maneira precisa e eficaz na recomposição da aprendizagem dos estudantes”, encerrou.

Os resultados das avaliações que acontecem entre os dias 26 de abril e 03 de maio, também subsidiarão a realização da segunda etapa do Capacita Coruripe, que será realizado no dia 31 de maio. Eles também servem como norte para que a rede de ensino possa revisar o referencial curricular, buscando sempre priorizar a aprendizagem.

por Redação com Secom Coruripe