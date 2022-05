Prefeitura de Coruripe divulga programação da Emancipação Política

Na próxima segunda-feira, dia 16 de maio, Coruripe comemora 130 anos de Emancipação Política. Para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma vasta programação institucional e artística. Na manhã desta quarta-feira (11), o prefeito Marcelo Beltrão reuniu toda a imprensa local em coletiva para divulgar a programação, que inicia nesta quinta (12).

“Nós estamos em um momento de comemorar as conquistas do nosso município. Neste último ano tivemos muitos avanços na saúde, educação, turismo e em diversas áreas. Então nós vamos celebrar este momento com inaugurações, lançamento de programas sociais e de segurança alimentar. Além dos eventos institucionais, teremos um grande show e isso é muito importante para nosso município, movimenta nossa economia e o comércio local”, disse o prefeito.

Entre as ações divulgadas, lançamentos de programas sociais, inaugurações e programação festiva na noite do dia 19. A série de eventos começa com o lançamento do programa Horta Escola, que acontece em parceria com o Instituto Federal de Alagoas. A instituição vai ceder uma área de 10 mil metros quadrados, para que 20 famílias da zona urbana possam aprender tudo sobre o cultivo e venda de hortaliças, tubérculos e legumes. A solenidade de lançamento acontece no auditório do Campus Coruripe, a partir das 09h desta quinta (12).

Em seguida, será lançado a 2ª edição do Projeto Maná. Este ano o programa vai beneficiar 700 agricultores familiares com o plantio de feijão. A estimativa da colheita para 2022 é de ultrapassar 270 toneladas do principal alimento do nordestino.

Na tarde do mesmo dia, 14h, o município recebe a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, do Ministério do Trabalho para o evento “Coruripe, Município Amigo da Aprendizagem”, que visa sensibilizar as empresas para o cumprimento da cota de aprendiz, que prevê a contratação de 5% a 15% de jovens aprendizes no quadro de colaboradores de companhias de médio e grande porte.

Na sexta-feira (13), a partir das 14h no Ginásio Nelson Araújo, será lançado o Programa Coruripe Social. Neste primeiro momento, serão beneficiadas 500 famílias com cestas básicas O objetivo do programa é alcançar 2 mil famílias coruipenses.

No domingo (15), tem programação esportiva na Pindorama com a 2ª Etapa da Corrida No Limite Trail Run e, em Coruripe, no Ginásio Poliesportivo José Márcio acontece o 1º Quadrangular de Futsal Feminino. Na noite, a tradicional Missa Solene na Igreja Matriz. Encerrando o domingo, a 18º Mostra Alagoana de Dança acontece na Praça Castro Azevedo. Além das apresentações dos grupos de dança, terá show com o cantor Luiz Moral.

E no dia em que Coruripe comemora 130 anos de Emancipação Política, a segunda (16) começa 6h da manhã com a Alvorada com Queima de Fogos, seguindo do Hasteamento dos Pavilhões na Praça Castro Azevedo, às 08h. Logo em seguida, a comitiva segue para o bairro Vassouras, para a entrega da nova sede da Secretaria de Saúde. E às 10h na AABB, o 1º Torneio Municipal dos Garis.

A programação dos festejos de Emancipação Política de Coruripe encerra com um grande show no estacionamento do Mercado Público, a partir das 19h. Sobem ao palco: Edelmo Nycolas, Nattan, Felipe Amorim e Raí Ramalho.

Fonte: Secom Coruripe