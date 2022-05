Mesmo com um jogador expulso, Penedense vence o CEO por 2 a 1 fora de casa

Penedense e CEO se enfrentaram neste sábado, 21, pela terceira rodada do Campeonato Alagoano Sub-23 de 2022. A partida foi realizada em Olho D’água das Flores do Estádio Edson Matias. As duas equipes entraram em campo precisando da vitória, pois perderam seus compromissos na rodada anterior da competição. O Penedense perdeu em Penedo para o Zumbi por 1 a 0, enquanto que o CEO perdeu no Gerson Amaral para o Coruripe por 4 a 0.

Mesmo diante das péssimas condições do gramada devido as chuvas e com um jogador a menor, por conta da expulsão do jogador Luís Fernando ainda no primeiro tempo, o Sport Club Penedense conseguiu uma vitória importante por 2 a 1 diante do CEO. Os gols do time ribeirinho foram marcados por Jonatas e Drey, ambos de pênalti, enquanto que Maycon descontou para o CEO.

Com o resultado, o Sport Club Penedense soma 6 pontos em três jogos disputados. O próximo compromisso do time ribeirinho na Segundona será contra o FF Sport Nova Cruz na quarta-feira, 25, no estádio Rubens Canuto, em Pilar.

por Walberth Lima