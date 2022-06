Governador assina decretos que reajustam auxílios para servidores da carreira militar

O governador Paulo Dantas assinou, na manhã desta quinta-feira (2), três decretos que estabelecem os reajustes dos auxílios alimentação, de fardamento e serviço voluntário (Força-Tarefa) para os servidores da carreira militar do estado de Alagoas (Policiais e Bombeiros Militares). Os decretos foram assinados durante a solenidade de passagem de Comando do Corpo de Bombeiros Militar e de comemoração pelos 29 anos de autonomia da Instituição, no quartel-geral da corporação, no Trapiche da Barra. O coronel BM Jacques Wolbeck assumiu o comando do Corpo de Bombeiros no lugar do coronel André Madeiro, que esteve no cargo por mais de três anos.

“Nosso objetivo é valorizar os servidores públicos que fazem um trabalho de maneira integrada e transparente, e isso faz com que o serviço público chegue à população com a máxima qualidade possível”, assinalou Paulo Dantas na assinatura dos decretos, ressaltando o importante papel desempenhado pelos integrantes do Corpo de Bombeiros no socorro às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.

“Queremos agradecer por todo o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros, que tem como principal objetivo salvaguardar vidas e demonstrou isso com muita competência e eficiência quando das fortes chuvas que destruíram casas, derrubaram pontes e deixaram muitas pessoas desabrigadas”, afirmou Paulo Dantas.

O governador destacou que o alerta de chuvas intensas emitido pelo Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Defesa Civil, permitiu que o estado fizesse um trabalho preventivo nas áreas de risco, o que garantiu salvar a vida de milhares de pessoas. “Por conta desses alertas, o Estado de Alagoas não teve tantas vítimas como em outros estados, que também foram atingidos pelas chuvas”, lembrou Paulo Dantas.

O novo comandante do CB agradeceu ao governador pela assinatura dos decretos, reajustando o valor dos auxílios alimentação, de fardamento e para o serviço voluntário, benefícios que ajudam a motivar ainda mais a tropa. Ele lembrou que a corporação já tinha sido beneficiada com a assinatura, pelo governador Paulo Dantas, do Projeto de Lei que atualizou o Quadro Operacional da Corporação.

“O nosso Quadro Operacional nos permitiu fazer a promoção de mais de 40 sargentos. Isso traz uma motivação e resulta num trabalho mais harmônico e satisfeito da tropa”, afirmou o coronel Jacques Wolbeck.

Ele também elogiou o trabalho realizado, no Corpo de Bombeiros, pelo seu antecessor, coronel André Madeiro, que conseguiu expandir o número de quartéis da corporação no interior do Estado – hoje são 17 em 12 municípios -, e investir em novos equipamentos para a corporação.

“Se eu conseguir fazer ao menos a metade do trabalho que você fez nos mais de três anos em que esteve no comando da Corporação, já estarei bastante feliz”, disse. “Prometo cumprir o que está estampado na bandeira do nosso Planejamento Estratégico: proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio dos cidadãos alagoanos”, salientou o novo comandante do CB.

A secretária de Estado de Patrimônio e Gestão, Renata Santos, disse que a assinatura dos decretos era um fechamento de um ciclo de negociação para valorização dos militares. “Acreditamos que é o fechamento de um ciclo de valorização dos servidores da carreira militar, que se percebe na redução dos índices de segurança pública de Alagoas, o mais alto em todo o país, graças ao trabalho das forças de segurança”, ressaltou Renata.

Homenagem

Durante a passagem do Comando do CB e as comemorações pelos 29 anos de autonomia da corporação, foram prestadas homenagens a personalidades que contribuem com relevantes serviços à sociedade, condecoradas com Medalha do Mérito Militar.

Entre os homenageados, estiveram o ex-governador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Klever Loureiro; a secretária de Estado do Gabinete Civil, Luiza Barreiros; Flávio Júnior, motorista de ônibus que evitou um suicídio no elevado do Cepa e José Cicero, que salvou um homem que foi arrastado pelas águas das chuvas para um bueiro no Eustáquio Gomes. Também foram condecorados com a medalha praças e oficiais da Corporação.

A solenidade também foi marcada pelo ato de Promoção de Praças e Oficiais. O evento foi prestigiado também pelo secretário da Fazenda, George Santoro; o vice-presidente do TJ/AL, José Carlos Malta; o comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Amorim, e o presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, Maurício Militar, além de integrantes das Forças Armadas.

por Fábia Assumpção/ Agência Alagoas