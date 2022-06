Federação divulga datas das semifinais do Alagoano Série B

A disputa no mata-mata do Campeonato Alagoano da Série B começa no próximo fim de semana. Em Maceió, no Estádio Universitário da UFAL, FF Sport Nova Cruz e Zumbi se enfrentam no sábado (25), às 15h. O outro confronto acontece no dia seguinte, em Penedo: Penedense x Coruripe, no Alfredo Leahy, também às 15h.

Os jogos da volta estão marcados para o início de julho, em Coruripe e União dos Palmares. No Gerson Amaral, o Coruripe recebe o Penedense, no dia 2 de julho (sábado), às 19h30. Já no domingo (3), no Orlandão, Zumbi e FF Sport Nova Cruz entram em campo às 15h.

Em caso de empate em pontos ganhos entre os dois clubes na semifinal, o desempate será no saldo de gols nas duas partidas. Caso a igualdade permaneça, avança quem tiver a melhor campanha na primeira fase.

Na grande final, os clubes vencedores do confronto na semifinal se enfrentarão em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida do clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores. Apenas o campeão garante acesso para a elite do estadual em 2023.

por Augusto Oliveira – FAF