Coruripe Social: Prefeitura realiza mais uma entrega aos beneficiários

Levar alimentação à mesa de centenas de famílias coruripenses de baixa renda, esse é o objetivo do maior programa social do município de segurança alimentar. O Coruripe Social reuniu as 500 famílias beneficiadas no Ginásio Nelson Araújo Lessa, para mais um mês de entrega, na tarde desta quarta-feira (13).

O prefeito Marcelo Beltrão presente ao evento, destacou a importância do programa para ajudar no complemento alimentar das famílias coruripenses nesta primeira etapa.

“Trabalhamos para restabelecer a normalidade, com a confiança do povo. Podemos ver com essa alegria do povo. O Coruripe Social já atende 500 famílias por mês, um carinho para ficarmos mais perto e tentando devolver a dignidade para vocês. Parabéns para todos pelo empenho com as diversas ações voltadas a nossa gente. Estamos lutando diariamente na esperança de dias melhores e obrigado pela confiança em nosso governo”, enfatizou o chefe do Executivo.

O programa contempla famílias com renda de até R$ 100, com no máximo dois adultos responsáveis. E as crianças precisam estar matriculadas na escola, com cartão de vacinação em dia e Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

“De início, quero pedir desculpas pelo atraso de pouco dias na entrega do Coruripe Social. Todas as equipes estavam voltadas nos atendimentos das vítimas das chuvas. Mas, hoje estamos aqui cumprindo com o calendário de entrega das cestas. Nós temos compromisso para melhorar ainda mais a vida de vocês, esse o objetivo do programa de segurança alimentar. O papel do poder público é trabalhar pelo povo”, afirmou a secretária.

Nesta primeira etapa do programa estão sendo beneficiadas 500 famílias. A meta do Coruripe Social é alcançar 2 mil famílias levando alimentação à mesa. Eduarda Alves, 21 anos, é mãe de uma menina com dois anos e mora de aluguel. A jovem afirmou que o programa é de grande importância.

“Este programa tem ajudado muita gente neste momento difícil. Eu moro de aluguel e tenho uma filha. Sabemos que muitas mães estão passando por algum tipo de dificuldade e o programa Coruripe Social vem ajudando a minimizar o sofrimento. Parabéns à gestão pela iniciativa e que vocês continuem lutando por quem mais precisa de atenção”, encerrou a jovem que faz parte dos 500 assistidos desta primeira etapa do Coruripe Social.

Para participar do programa, os interessados devem se dirigir à sede da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Mulher, das 08h às 12h e das 14h às 17h, munidos de RG, CPF, comprovante de matrícula escolar, cartão de vacinação em dia e Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Fonte: Secom Coruripe