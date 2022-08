Fernando Collor é oficializado candidato ao governo de Alagoas pelo PTB

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) oficializou nesta sexta-feira (5) o nome do senador Fernando Collor para a disputa ao governo de Alagoas. O vereador por Maceió Leonardo Dias (PL) é o candidato a vice-governador na chapa.

A convenção cartorária, para formalizar as candidaturas do partido, aconteceu no final da tarde em um empresarial no bairro da Jatiúca, em Maceió.

“Esse é um momento muito especial nas nossas vidas e, particularmente, na minha vida pessoal no campo político. Ser candidato homologado na convenção do PTB, do PL e do Agir ao governo do Estado é algo de uma importância, para mim pessoalmente, enorme. Porque, caso tudo corra bem, pela primeira vez na história do Brasil , um ex-presidente volta para ser governador de um estado”, disse Fernando Collor.

Após assinar o documento oficial com todas as candidaturas do partido, Collor e Dias seguiram para um evento público com a presença de apoiadores na sede do partido, no mesmo bairro.

“A nossa experiência, a nossa maturidade, o nosso vigor, a nossa energia, a nossa disposição, a nossa vontade para mudar Alagoas e fazer de Alagoas um estado forte, um estado respeitado, um estado que dê abrigo aos jovens, que dê abrigo àqueles que precisam de ter o braço do Estado para poder ter uma vida digna. Nós queremos fazer do Estado de Alagoas o berço da inovação. O meu governo será um governo pautado pela esperança”, afirmou Collor.

Natural do Rio de Janeiro, Fernando Collor é filho de Arnon de Mello, jornalista, político e empresário que fundou o maior complexo de comunicação de Alagoas. Atualmente licenciado do Senado para concorrer na eleição deste ano, Collor é formado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Propostas

Entre as principais propostas de Collor estão:

Combate às desigualdades sociais

Investimento em educação

Investimento em saúde

Investimento em emprego

Alianças políticas

O PTB de Fernando Collor tem na coligação o Partido Liberal (PL), do candidato a vice-governador, Leonardo Dias, e também o Agir, antigo PTC. A chapa forma o palanque em Alagoas do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Por Vivi Leão, g1 AL