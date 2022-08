CSA vence o Vasco por 2 a 0 e dorme fora da zona do rebaixamento

Na noite dos Lucas, o CSA voltou a vencer na Série B do Brasileiro. Nesta quinta-feira (18), no Rei Pelé, o Azulão recebeu o Vasco pela 25ª rodada da competição e conseguiu a vitória por 2 a 0, com uma atuação avassaladora. O triunfo foi construído com gols de Lucão e Lucas Barcelos, ainda no primeiro tempo. De quebra, o time marujo ganhou um respiro na briga contra o rebaixamento para a Série C.

O placar tirou, momentaneamente, o clube azulino da zona do rebaixamento. O CSA saltou do 18º para o 16º lugar, agora com 26 pontos. Porém, para terminar a rodada fora da degola, é preciso que o Guarani tropece contra a Ponte Preta, neste sábado (20). Já o Almirante segue na mesma posição. Ainda no 4º lugar, com 42 pontos, a equipe carioca pode ver os adversários diretos se distanciarem.

Após toda a intensidade física desse confronto, os dois clubes terão um tempo confortável de descanso. Ambos terão mais de uma semana de preparação para a rodada 26. No sábado, dia 27, o CSA entra em campo no Estádio Germano Krüger, no Paraná, para enfrentar o Operário, em embate direto contra o Z4, às 19h. No dia seguinte, domingo, 28, o Vasco duela com o Bahia, na Fonte Nova, às 16h, numa briga direta pelo G4 da Segundona.

por Guilherme Magalhães e Raphael Alves – Gazetaweb