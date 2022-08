Auditor fiscal da Receita é encontrado morto em canavial após desaparecer em serviço

Um auditor fiscal da Receita Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), identificado como João de Assis, foi encontrado morto na noite dessa sexta-feira (26). De acordo com a Sefaz, ele estava a serviço da Central de Operações Estratégicas e Fiscalização Interna. O corpo foi achado carbonizado na região do Rio do Meio, próximo à Usina Cachoeira do Meirim, e o veículo da secretaria, que João dirigia, foi localizado em uma região de canavial, perto da rodovia AL-405.

Segundo informações, João de Assis estava desaparecido desde as 17h de ontem. Ele teria se desentendido durante uma fiscalização em um mercadinho, mas a informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 22h de ontem com a informação de um corpo encontrado carbonizado. Ao chegar no local, os policiais constataram o fato e entraram em contato com o Grupamento Aéreo, para a localização do veículo. Em 10 minutos de vôo, o grupamento conseguiu localizar o carro, de modelo Gol.

Em nota, a Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas disse que está trabalhando com as autoridades competentes para descobrir as circunstâncias que levaram a morte do servidor. Os autores já foram identificados sendo que um deles, um homem de 30 anos de idade, foi preso e levado para Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Maceió.

O secretário de Segurança Pública, delegado Flávio Saraiva, esteve pessoalmente cuidando das diligências iniciais, e toda ocorrência foi acompanhada pelo governador do Estado, Paulo Dantas, e pelo secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, George Santoro.

