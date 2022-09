Dois jovens de 19 e 22 anos são mortos a tiros e facadas em Maceió

Dois jovens foram assassinados a tiros e facadas, nesse sábado, 10, em Maceió, de acordo com informações do relatório de ocorrências da Polícia Militar divulgado neste domingo, 11. O primeiro caso aconteceu no bairro Santa Lúcia, na parte alta da capital. O jovem de 19 anos, identificado como Diego Guilherme Barbosa Jucá, foi executado com tiros na nuca e no tórax, além de facadas na região do pescoço. O caso aconteceu em um campo de futebol amador, próximo à rua Rua Francisco Afonso de Melo.

O outro homicídio foi registrado no bairro Cruz das Almas, na parte baixa de Maceió. A vítima foi um jovem de 22 anos, identificado apenas como “Neguinho”. Ele foi morto com vários tiros de arma de fogo. Testemunhas que estavam no local relataram que ouviram os disparos e quando saíram para ver do que se tratava, encontraram o corpo no chão.

Nos dois casos acima, as equipes do Instituto Médico Legal (IML), Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local. Os autores dois homicídios, até agora, não foram identificados.

Fonte: TNH1