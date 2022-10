Festival de Música de Penedo está com inscrições abertas para oficinas gratuitas até 15 de outubro

Quem está começando a trilhar os caminhos da música ou já toca algum instrumento pode aprender, de forma gratuita, durante o Festival de Música de Penedo.

As oficinas estão com inscrição aberta até o próximo dia 15, no site do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe).

Com mais de 200 inscritos nas dezenas de opções, inclusive canto popular e técnica vocal, as oficinas instrumentais estão concentradas para acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, em diversos locais.

O Festival de Música de Penedo reserva ainda feira de música, programação direcionada para dança, oficinas especiais e workshops, inclusive com músicos do nível do Maestro Spok, do baterista Carlos Bala e do saxofonista Derico Sciotti (ex-integrante do Quinteto do Jô Soares).

A programação aberta ao público do Festival de Música de Penedo tem desfile de bandas filarmônicas nas ruas da cidade, 1ª Mostra de Música Autoral do Velho Chico, recital de piano, shows de jazz, canto coral, concertos e apresentações em escolas, igrejas, Theatro Sete de Setembro, Centro de Convenções Comendador Zeca Peixoto e no Largo São Gonçalo, Centro Histórico.

O caráter científico do evento patrocinado prevê lançamento de livros, fóruns e conferências do evento realizado pela Ufal, com apoio dos governos municipal e estadual, e patrocínio do Sebrae Alagoas.

O Festival de Música de Penedo tem ainda o apoio do Lamus – Laboratório de Musicologia, Cesem – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Confederação Musical Portuguesa, Arizon State University, Miami University, República Portuguesa, do Bureau de Comunicação Comunitária e Keka Rabelo Comunicação.

Para se inscrever nas oficinas/workshops, basta clicar aqui

Confira abaixo a lista de oficinas e workshops do Festival de Música de Penedo 2022

Oficinas – 20 e 21 de outubro

Arranjo – Paulo Calasans/RJ

Local: Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo (ao lado da agência dos Correios)

Violão e suas linguagens – Thomas Garcia/EUA

Local: Ufal Penedo – CEU – Sala 1

Fagote – Arnaldo Costa/Portugal

Local: Museu do Rio – Auditório

Iniciação a Musicologia/Contextos luso-brasileiros – David Cranmer/Portugal

Local: Ufal Penedo – CEU – Sala 2

Saxofone – Marcelo Martins/RJ

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – Sala 1

Trompete – Bianca Santos/SP

Local: Tiro de Guerra

Técnica Coral – Eneida Lima/BA

Local: Igreja Nossa Senhora dos Anjos – Salão Principal

Trompa – Jessica Vicente/SP

Local: Montepio dos Artistas

Trombone – Neris Rodrigues/PE

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – Sala 2

Tuba – Taís Nascimento/SP

Local: SEMCLEJ – Auditório

Clarineta – Batista Jr./RJ

Local: Casa de Aposentadoria – Auditório

Flauta – Nível 2 – Alexandre Andrade/Portugal

Local: Hotel São Francisco – Sala Anexa

Canto Popular – Eduardo Xavier/AL

Correpetição de Ticiano Biancolino (UFAL)

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – sala 4

Percussão de Rua – Jair Mendes/França-Brasil

Local: Largo da Igreja da Corrente

Viola – Jill Osborne/EUA

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Principal

Dança Para Todos – Nível 2 – Leonora Maria Costa/AL

(Oficina Exclusiva para alunos selecionados da Escola Vidança)

Coordenação: Samara Santos/AL

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Camerística – 1° andar

Oficinas Especiais

Regência – Felipe Teixeira/ES

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Principal

Grupos Instrumentais 1 – Maestro Spok/PE (Apenas dia 21 de Outubro)

Local: Convento Nossa Senhora dos Anjos – Sala 1

Violão – Ezequias Lira/RN

Local: Casa da Aposentadoria – Sala Térrea

Flauta – Nível 1 – Laurisabel Silva/BA

Local: Hotel São Francisco – Sala Anexa

Grupos Instrumentais 2 – Niraldo Riann de Melo/PE

Local: Tiro de Guerra

Trilha Sonora – Marcos Souza/RJ

Local: Museu do Rio – Auditório

Cordas, o Armorial e Cultura Popular – Joselio Rocha/AL

Local: Theatro 7 de Setembro – Sala Camerística – 1° andar

Caminhos da Música Contemporânea – Antônio Eduardo/SP

Local: SEMCLEJ- auditório

Harmonia para Guitarristas – Ricardo Lopes/AL

Local: Biblioteca Pública

Dança para todos – Técnicas para Corpo Coreográfico de Fanfarras – Carolina Natureza/SE

Local: Colégio Nossa Senhora de Fátima

Workshops

Dia 20 de outubro

Workshop de Bateria – Carlos Bala/AL

Local: Montepio dos Artistas

Dia 21 de outubro

Workshop de Saxofone- Derico Sciotti /SP

Local: Montepio dos Artistas

21/10 (sexta-feira)

9:00-12:00 – Oficinas Instrumentais

13:30-16:30 – Oficinas Especiais

Texto Fernando Vinícius

Foto Roberta Brito (arquivo divulgação Cemupe)

Fonte: Secom PMP