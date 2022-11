Eleição no Sport Club Penedense acontecerá no dia 15 de dezembro

Eleição no Sport Club Penedense acontecerá no dia 15 de dezembro

O Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Penedense, clube mais antigo do Estado de Alagoas, convoca os associados, em gozo de seus direitos, para eleição da Diretoria do Clube que acontecerá no dia 15 de dezembro de 2022 das 17:00 às 20:00 na sede do Sindspem (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo), localizado na Praça dos Artistas n.º 100, centro de Penedo/AL.

As chapas interessadas deverão apresentar seus pedidos de inscrição dentro das exigências elencadas no Estatuto do Clube, ao Presidente do Conselho Deliberativo no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação do presente edital.

por Redação