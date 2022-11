Filme ‘Deus Ainda É Brasileiro’ começa a ser gravado em Alagoas

Quase 20 anos depois da estreia do filme ‘Deus É Brasileiro’, o cineasta alagoano Cacá Diegues retorna a Alagoas para realizar a continuação do longa-metragem Deus Ainda é Brasileiro. Com uma produção orçada em R$ 12 milhões – com uma parte investida pelo Governo de Alagoas -, o filme conta com uma equipe de profissionais 70% alagoana. A exibição da produção já está garantida em 600 salas de cinema nos Estados Unidos e em diversos países da Europa.

A produção do filme é de Paula Barreto, filha do cineasta Luiz Carlos Barreto, e conta com locações na praia de Ipioca, na Associação Comercial de Maceió e no bairro histórico do Jaraguá. O longa também irá mostrar a cidade de Piranhas e outros locais no Sertão de Alagoas, incluindo a Ilha do Ferro, expoente do artesanato alagoano.

Com cerca de 80 profissionais atuando nas gravações, o longa trará novamente Antônio Fagundes no papel de Deus, e conta também com os atores Otávio Müller e Bruce Gomlevsky. As atrizes alagoanas Ivana Iza, como Madá, e Laila Vieira, como a personagem Linda, completam a base do elenco.

Deus Ainda é Brasileiro é o 20º filme do alagoano Cacá Diegues e foi concebido em parceria com o escritor Carlito Lima, também natural de Alagoas. Para a secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Balbino, o filme vem para consolidar a imagem do Destino nos mercados nacional e internacional.

“O Governo de Alagoas acertou em cheio ao apoiar o spin-off de Deus É Brasileiro, um filme tão icônico para o cenário do cinema nacional. Estamos muito felizes com a repercussão e sabemos da importância desse tipo de divulgação para o nosso Destino, que também movimenta a nossa economia. Pessoas do mundo todo irão entrar em contato com a cultura e as belezas alagoanas, através do cinema, e isso é muito animador”, destaca a secretária.

Deus É Brasileiro

O filme que está sendo gravado em Alagoas é uma continuação do longa ‘Deus É Brasileiro’, de 2003, também dirigido por Cacá Diegues. O roteiro é baseado no conto “O Santo que Não Acreditava em Deus”, de João Ubaldo Ribeiro, e adaptado por Diegues, João Emanuel Carneiro e Renata de Almeida.

por Isabella Padilha – Assessoria