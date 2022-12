Morre o ex-jogador Pelé, ícone do futebol brasileiro e mundial

O ex-jogador Pelé, de 82 anos, que estava internado há 30 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, teve morte confirmada na tarde desta quinta-feira (29). Pelé deu entrada na unidade hospitalar após contrair Covid-19 e para fazer a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, e para muitos “Rei Pelé”, encantou o mundo com seus dribles e passes. O maior jogador da história também é o Embaixador Mundial do Futebol e foi eleito o “Atleta do Século” passado.

Com 10 anos de idade, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo. Em 1954, ele foi levado ao Santos e dava início a maior e mais vitoriosa trajetória de um jogador de futebol.

Seleção Brasileira – O nosso Rei fez sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, em jogo contra a Argentina, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partir da estreia, Pelé ajudou a trazer três das cinco Copas do Mundo que o Brasil ganhou. Aliás, Pelé é o único do mundo que pode dizer que é tricampeão mundial, feito conquistado com os títulos de 1958, 1962 e 1970.

Mil gols, só Pelé! – Em 1969, Pelé já havia chocado o mundo do futebol com os seus feitos, porém faltava um status mágico: o primeiro atleta do futebol a marcar mil gols.

E o cenário para tal feito seria perfeito. Contra o Vasco, em um Maracanã lotado, no dia 19 de novembro de 1969, Rei Pelé, então com 29 anos, marcou de pênalti o gol de número mil na carreira.

por Theo Chaves