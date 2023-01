Clássico das Multidões terá ingressos a partir de R$ 15 neste sábado

Nesta quinta-feira (26), o CRB divulgou oficialmente os valores dos ingressos para o Clássico das Multidões, marcado para este sábado (28), às 16 horas, no Estádio Rei Pelé. O Galo é o mandante do jogo e os regatianos serão os únicos presentes no Trapichão, por determinação da Justiça. Assim, os setores do estádio estão disponibilizados para a torcida alvirrubra, que poderá comprar ingressos a partir de R$ 15, para a arquibancada baixa.

Além disso, a arquibancada alta estará custando R$ 40, enquanto as cadeiras especiais estarão no preço de R$ 80. A torcida do CRB estará localizada nos setores A, C e especial. As entradas deverão ser realizadas pelos portões 1, 2, 3 e 6. Por decisão do Ministério Público de Alagoas, apenas os adeptos regatianos poderão estar presentes.

Os pontos de venda são: a Loja Regatas, na Jatiúca e no Casarão (quinta e sexta, de 9h às 18h, e sábado de 9h às 11h). Stand Regatas, no Maceió Shopping (quinta e sexta, 10h às 22h), Poly Sport da Rua do Comércio (quinta e sexta, de 9h às 17h30, e sábado de 8h30 às 11h), Poly Sport da Praça da Assembleia (quinta e sexta, de 9h às 17h30), Kioski, no Shopping Pátio (quinta e sexta, de 10h às 22h, e sábado de 10h às 12h), Kioski Farol (quinta e sexta, de 9h às 18h), além do Açaí, localizado em frente ao Trapichão (quinta e sexta, de 10h às 22h, e sábado de 10h às 12h).

Somente no sábado (28), dia do duelo, as bilheterias do Estádio Rei Pelé irão funcionar. A partir das 12 horas, os torcedores regatianos poderão comprar o bilhete diretamente no estádio. Além disso, há ingressos disponíveis no site futebolcard.com.br.

Lembrando que este será o primeiro confronto em 2023, onde está proibida a presença das torcidas organizadas Mancha Azul e Comando Alvirrubro. Torcedores não poderão usar faixas, bandeiras, camisas, bonés, símbolos, calções, agasalhos, toucas, entre outros objetos que remeterem às organizadas.

por Guilherme Magalhães/Gazetaweb