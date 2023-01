CRB vence o CSA e segue líder no Estadual: 3 a 1

No primeiro Clássico das Multidões de 2023, nem o mais otimista regatiano ou o mais pessimista azulino esperavam que o CRB aplicasse 3 a 1 no arquirrival CSA. Mas foi isso que aconteceu na partida que abriu a 4ª rodada do Campeonato Alagoano, disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na tarde (16h) deste sábado (28).

Detalhe do confronto é que o público foi pequeno, uma vez que o confronto foi realizado apenas com a presença da torcida do CRB, mandante do jogo, por determinação do Ministério Público Estadual (MP/AL). A medida se deu por causa de confrontos recentes em vários pontos da cidade, entre as torcidas organizadas das duas equipes.

Os gols do CRB foram marcados por Rafael Longuine, Fábio Alemão e Renato, no tempo inicial. Já o Azulão diminuiu com Tomas Bastos, de pênalti, na segunda etapa. E, com este resultado, o Galo se firma na liderança isolada do Estadual, com dez pontos folgados. E o Azulão agora é o 5º colocado, fora do G4, somando apenas 4 pontos.

Após este jogo, o Galo já tem outra parada pela frente, na próxima terça-feira (31). No Municipal de Arapiraca, o time regatiano enfrenta o ASA, às 20h30. E o Azulão volta a campo no dia 2 de fevereiro (quinta), quando recebe o Desportivo Aliança, no Rei Pelé, às 20 horas. Os dois jogos são válidos pela 5ª rodada do Estadual.

por Fernanda Medeiros e Guilherme Magalhães/Gazetaweb