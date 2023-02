Em jogo dramático e com dois a menos, CRB empata com o Ceará: 1 a 1

Em uma partida dramática e regada a muita confusão, com dois pênaltis – um para cada lado, e três expulsões (dois jogadores e o técnico do Galo) -, o CRB ficou no empate por 1 a 1, com o Ceará, na noite desta sexta-feira (17). O duelo foi pela Copa do Nordeste, válido pela 4ª rodada da competição e foi disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Os gols do jogo foram de Anselmo Ramon (de pênalti), para o CRB, e de Erick (também cobrando pênalti), para o Vozão. O Galo ainda ficou no prejuízo porque teve o seu técnico, Umberto Louzer, expulso, no início do segundo tempo, além de João Paulo e Renato, também na segunda etapa.

Com este resultado, o Galo ocupa a 3ª colocação, com 6 pontos, no Grupo A. Enquanto o Vozão é o 2º colocado, somando 7 pontos, no Grupo B.

As duas equipes voltam a campo, pela mesma competição, na Quarta-feira de Cinzas (22). O CRB vai receber o Santa Cruz, às 18h, no mesmo Rei Pelé. E o time cearense, também no dia 22, visita o Fluminense-PI, no Lindolfo Monteiro, às 21h30.

Fonte: Gazetaweb