Copa NE: CRB vence Santa Cruz e segue vivo na briga pela classificação

A bola rolou no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em plena noite desta Quarta-feira de Cinzas (22), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, e quem fez a festa da folia pós-carnaval foi o CRB, que se deu bem e venceu o Santa Cruz, por 2 a 1, permanecendo invicto na competição regional, com duas vitórias e três empates.

Os gols regatianos foram de Anselmo Ramon (um golaço) e Fábio Alemão, ambos na etapa inicial. Já o Santinha fez o seu com Marcus Vinícius, na segunda etapa. Detalhe: com o técnico Umberto Louzer suspenso, o time regatiano foi comandado pelo auxiliar Ricardo Chuva.

E, com este resultado, o Galo soma agora 9 pontos, no Grupo A, estando na 2ª colocação. Enquanto o time pernambucano, no Grupo B, é o 6º colocado, com 5 pontos.

O próximo compromisso do CRB na Copa do Nordeste será apenas no dia 4 de março (um sábado), e será o Clássico das Multidões, no mesmo Rei Pelé, onde a bola vai rolar a partir das 17h30. Antes disso, pelo Alagoano, o Galo entra em campo no próximo domingo (26), contra o Murici, no Estádio José Gomes da Costa, a partir das 16 horas.

A Cobra Coral, por sua vez, na Copa do Nordeste, entrará em campo no domingo (5 de março), no Arruda, contra o Sampaio Corrêa, às 18h30. Já pelo Campeonato Pernambucano, o Santinha tem jogo atrasado, ainda pela 1ª rodada, contra o Retrô, no sábado (25), na Arena de Pernambuco, às 16h30.

