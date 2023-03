Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para pavimentação de rua na Vila Matias

Moradores da rua A do Loteamento Santa Luzia, situado na Vila Matias, parte alta de Penedo, comemoraram com o Prefeito Ronaldo Lopes a conquista de um sonho. A via pública que tem mais de um quilômetro de extensão será pavimentada.

A ordem de serviço da obra que melhora a qualidade de vida e valoriza os imóveis foi assinada no final da tarde desta terça-feira, 1º de março.

“Eu me sinto muito satisfeito em poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, disse Ronaldo Lopes, destacando a atuação da Câmara Municipal de Penedo. “Nada disso seria possível se nós não tivéssemos o apoio dos vereadores que, de fato, querem fazer o bem para o nosso povo”, afirmou.

A casa legislativa foi representada por Bili Marques, Rodrigo Regueira, Marcelo Pereira, Ernande Pinheiro e Derivan Thomaz. “Ainda veremos muitas obras realizadas até o final do primeiro mandato de Ronaldo Lopes, essa é a melhor gestão de Penedo desde que iniciei minha vida pública como vereador”, ressaltou Bili Marques.

O Vice-Prefeito João Lucas e secretários de pastas da administração municipal também prestigiaram a solenidade. “Nós não estamos apenas abrindo mais uma frente de trabalho, nós estamos transformando a vida dessas pessoas, trazendo mais dignidade e qualidade de vida”, enalteceu João Lucas sobre o investimento que também é feito em outros bairros.

Obras de pavimentação em paralelepípedo estão em execução em outras localidades de baixa renda, a exemplo dos bairros Nossa Senhora de Fátima (Coréia) e Santa Cecília (Matadouro).

Moradores convidados para falar em nome da comunidade comemoraram o benefício. “Ronaldo Lopes é filho da terra e homem que honra sua palavra, nós pedimos e ele disse que ia fazer, agora nós vamos ter uma rua sem lama e sem poeira”, declarou ‘seu’ Aurélio, que reside há 40 anos na Vila Matias, sendo 17 na rua que será pavimentada.

Jorge Alves também reside há praticamente quatro décadas na mesma comunidade e agora tem certeza que Penedo está no caminho certo. “Daqui pro final do segundo mandato de Ronaldo Lopes, a Vila Matias vai estar 100% pavimentada”, projetou o ex-vereador sobre o trabalho que já tem mais duas vias com investimento previsto.

Com apoio do Governador Paulo Dantas, as ruas Santa Catarina e Maria Auxiliadora irão receber pavimentação com asfalto, obras que aguardam a tramitação de processos burocráticos relacionados com o orçamento do governo estadual.

“Eu me sinto muito feliz com as melhorias que estamos conseguindo graças aos projetos que preparamos, a busca por recursos e a fiscalização das obras para que tenham o resultado esperado”, concluiu Ronaldo Lopes, destacando o trabalho realizado em sua gestão por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Fonte: Secom PMP