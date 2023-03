Em clássico pelo Nordestão, CSA e CRB não saem do zero a zero

O torcedor mais otimista que acreditou em uma vitória de seu time – CSA ou CRB – no Clássico das Multidões deste sábado (4), no Estádio Rei Pelé, teve mesmo foi uma decepção daquelas. Isso porque Azulão e Galo ficaram no empate sem gols, no segundo encontro do ano entre os dois rivais, desta vez válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

E, com este resultado, o time azulino passa a somar 7 pontos, na 5ª colocação do Grupo B. E o Regatas é o 4º colocado, somando dez pontos, no Grupo A. Vale ressaltar que os dois times podem ser ultrapassados, após o fechamento desta rodada, neste domingo (5). Outro registro da partida é que o Galo teve um jogador expulso, no finalzinho do jogo: Anselmo Ramon.

Também pelo Nordestão, o Azulão volta a campo já nesta terça-feira (7), quando visita o Atlético de Alagoinhas-BA, no Carneirão, às 20h30. E o Galo vai receber o ABC-RN, na mesma terça-feira (7), mas às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

