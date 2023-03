Zumbi, Murici e Cruzeiro fecham 5ª rodada da Copa Alagoas com vitórias

Na tarde desta domingo (5), a quinta rodada da Copa Alagoas foi finalizada com cinco jogos importantíssimos. E nessas partidas, tivemos três vencedores, além de conhecermos os primeiros classificados para o mata-mata.

São cinco times já garantidos na próxima, sendo três do Grupo A e dois no Grupo B. No Estádio Orlandão, em União dos Palmares, o Zumbi venceu o CEO com dois gols no segundo tempo. Os tentos foram marcados pelo artilheiro Alex Pernambucano. Com isso, o Pantera retomou o primeiro lugar do Grupo A, com 13 pontos, sem chances de ser alcançado pelo quinto colocado. A Estrela do Sertão fica em 4º no Grupo B, ainda vivo.

O Zumbi está empatado com o CSE em número de pontos, por isso, os dois clubes já estão na próxima fase, com duas rodadas de antecedência.

Já em Arapiraca, no Fumeirão, houve o jogo com mais gols na rodada. O Cruzeiro teve a força da sua torcida e simplesmente atropelou o FF Sport por 5 a 1. Os gols foram marcados por Aurélio (duas vezes), Batata, Adílio e Vera Cruz. Bregueeth fez o único do Time de Ferrão. Com o resultado, o Urso é o 3º do Grupo A, com 12 pontos, também classificado. O FF, por outro lado, é o 5º do Grupo B, com três pontos.

Quem também venceu no Grupo A foi o Murici, no Estádio José Gomes da Costa. O Verdão bateu os garotos do CSA por 2 a 0 e segue no quarto lugar do seu grupo, com nove pontos, ainda com riscos de ser ultrapassado. O Azulãozinho segue com um pontinho, em sexto no seu grupo.

Tudo igual

Nenhuma equipe do Grupo B venceu, contudo, dois clubes conseguiram a classificação por conta da derrota do FF Sport. Assim, ASA, que empatou com o CSE, e Coruripe, que nem jogou, avançam por já terem dez pontos. O Aliança, que entrou em campo para tentar se consolidar no G4 do seu grupo, não conseguiu um bom resultado e segue ameaçado.

A Arara visitou o CRB no Estádio da Ufal, mas não saiu do empate por 1 a 1, permanecendo na 3ª posição do Grupo B, com quatro pontos, sendo alvo do próprio FFS, além de CEO e CSA. No Grupo A, o Galinho é o quinto, com cinco, e tem chances de avançar, se pegar a vaga que hoje é do Murici.

Fonte: Gazetaweb