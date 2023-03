Corpo com marcas de facadas é retirado do rio São Francisco

O corpo de um homem foi retirado do rio São Francisco por pescadores, nesta quarta-feira, 22. O fato ocorreu na cidade de Porto Real do Colégio, no Baixo São Francisco de Alagoas. O corpo da vítima apresentava marcas de facadas.

Os pescadores localizaram o corpo boiando na região do Povoado Tapera do Itiuba, zona rural do município. Ele foi encontrado com uma bermuda preta e uma camisa da mesma cor com uma faixa vermelha. O homem possui uma tatuagem fraseada no braço direito.

As marcas de ferimentos de arma branca se concentram na região do abdômen e umbigo. Pelo estado de decomposição do corpo, o crime poderá ter acontecido de 24 horas a 36 horas atrás.

Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local e acionaram o Instituto Médico Legal (IML)para a remoção do corpo, sem identificação.

Fonte: TNH1 com Sete Segundos