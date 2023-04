Governo de Alagoas lança editais de fomento à ciência, tecnologia e inovação

Com o objetivo de fomentar os ecossistemas de inovação e pesquisa em ciência e tecnologia, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeal), lançará, na próxima quinta-feira (13), às 17h, o Programa Mais Ciência Mais Futuro, que ofertará editais e bolsas de fomento à ciência, tecnologia e inovação (CT&I), somando um aporte financeiro de R$ 32,7 milhões para o ano de 2023, e perspectivas de um total R$200 milhões investidos até 2026.

O lançamento acontecerá no Centro de Inovação do Polo Tecnológico (CIPT), localizado no bairro do Jaraguá.Serão ofertados os editais: Organização de Eventos Científicos, Acadêmicos e Tecnológicos; Participação de Pesquisadores Alagoanos em Eventos Científicos, Acadêmicos e Tecnológicos, nacionais e internacionais; Premiação de Excelência Acadêmica na produção e publicação de trabalhos científicos e Apoio à publicação de livros Técnico-Científicos.

Também será anunciado o Edital de Bolsas para Mestrado (180 bolsas, até 24 meses) e Doutorado (60 bolsas, até 48 meses). Os valores das bolsas serão reajustados em 15%, para alinhar com os valores do governo federal: Mestrado para R$ 2.100, Doutorado para R$ 3.100 e Iniciação Científica para R$ 700. Além desses, será anunciado o Edital de apoio à iniciação Científica no Ensino Médio – Pibic Jr., para estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual e do Ifal. Serão mil bolsas com vigência de 12 meses.

Para o secretário da Secti, Silvio Bulhões, Alagoas vive um momento muito propício para o desenvolvimento da ciência. “Os desafios são muitos, mas nós temos nos esforçado para garantir os recursos necessários a fim de alavancar, ainda mais, a CT&I no nosso Estado. Com um investimento alto do Governo de Alagoas, o cenário tem mudado e todo o ecossistema segue desenvolvido. Com o programa Mais Ciência, Mais Futuro vamos ampliar bolsas de mestrado e doutorado, aumentar os valores, apoiar estudantes do ensino médio e seguir preparando os jovens, além de reforçar a posição de Alagoas como um dos Estados que mais investem em ciência e tecnologia no país”, afirmou Silvio Bulhões.

Para o diretor-presidente da Fapeal, o professor Fábio Guedes, “o lançamento desses primeiros editais do Programa Mais Ciência Mais Futuro é parte de um conjunto de estratégias e ações em CT&I que o Governo Paulo Dantas desenvolverá ao longo do seu mandato, o que alcançará cerca de R$ 200 milhões. Isso é uma demonstração que Alagoas vem consolidando seu sistema de produção de conhecimento e desenvolvimento tecnológico, atestado pelos indicadores apresentados pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – Confap, que destaca Alagoas como um dos 10 estados da federação em esforço nos investimentos em CT&I, o que fez toda a diferença para enfrentarmos o colapso nacional causado pelo recuo do governo federal no financiamento à ciência brasileira”.

No segundo semestre, dando continuidade aos investimentos, Secti e Fapeal pretendem anunciar editais voltados à inovação.

Fonte: Ascom SSP