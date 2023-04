Educação inicia Semana da Saúde do Servidor com ações sobre qualidade de vida

Com o tema “Servidor: saúde e qualidade de vida”, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) deu o pontapé inicial, nesta segunda-feira (17), à Semana da Saúde do Servidor, campanha promovida pela Superintendência de Valorização de Pessoas (SUVPE) com o propósito de promover a saúde física e mental dos profissionais da Educação, proporcionando, assim, bem estar e melhores condições de trabalho para todos.

Durante a cerimônia de abertura, que aconteceu no hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, o secretário da Educação, Marcius Beltrão, destacou a importância da atenção à saúde dos profissionais da educação. “A preocupação com a saúde dos nossos servidores e educadores é o que nos garante o alcance das metas que tanto almejamos. É cuidando de quem faz a máquina da educação funcionar que nós podemos obter êxito. É assim que elevamos a qualidade do ensino para os nossos estudantes, com profissionais motivados e comprometidos”, pontuou.

E por falar em valorização, na mesma solenidade, o secretário também assinou um termo de convênio com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) que vai beneficiar os motoristas escolares com oportunidades de cursar, gratuitamente, a formação de condutor escolar, que é obrigatória para o exercício do cargo. Além disso, esses servidores da educação também serão beneficiados com 20% de desconto nos demais cursos do sistema que desejem fazer.

Na ocasião, a supervisora do Sest/Senat, Daniele Queiroz, reforçou o alcance do convênio. “Os condutores escolares são fundamentais. São eles que cuidam dos nossos estudantes no trajeto até as escolas. Todos exercem uma função de grande responsabilidade, assumindo um papel fundamental na garantia do acesso à educação. Com essa parceria, buscamos valorizar e qualificar essa categoria tão importante”, avaliou a supervisora.

Após o lançamento oficial, a Semana da Saúde do Servidor prosseguiu com a palestra do convidado especial da Seduc, o psiquiatra Gerardo Campana, que abordou o tema “Como usar a ansiedade e o estresse em seu benefício”. Diante de um auditório repleto de servidores, o especialista falou sobre a incidência da ansiedade no país e como isso afeta os indivíduos no ambiente de trabalho.

“Trabalhar com a questão da saúde na educação é fundamental. Afinal, o profissional da educação pega a matéria prima no início. Então, a possibilidade de colaborar para um crescimento mais saudável da população é muito grande, visto que a educação é um instrumento social, mas também uma ferramenta de autoconhecimento. E muito do que a gente sofre é oriundo da nossa inabilidade de lidar com as próprias emoções”, destacou o psiquiatra.

Demais ações

Durante o evento, os servidores também puderam ter uma prévia da Semana da Saúde, com oficinas e workshops sobre desenvolvimento pessoal, bem-estar e saúde no trabalho.

“A Semana do Servidor é um marco para todos os profissionais da educação. Ela vem com essa preocupação em enfatizar a prevenção e o cuidado, para que cada um possa sair daqui e aplicar esses ensinamentos no ambiente de trabalho. Afinal, o equilíbrio da saúde física e mental é o que vai proporcionar ao servidor mais produtividade, pois apenas de forma saudável e sustentável é que podemos desempenhar nossos papéis com efetividade”, destacou a técnica de Recursos Humanos da Seduc, Telma Rodrigues.

Até a próxima quarta-feira (19), os servidores da Seduc ainda poderão contar com serviços de aferição de pressão arterial e glicemia, orientações sobre saúde bucal, sessão de massoterapia, roda de terapia comunitária, entre outras ações.

por Joyce Andrea, sob supervisão – Agência Alagoas