Seduc amplia oferta de cursos de idiomas gratuitos na rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ampliou a oferta de cursos de idiomas gratuitos na rede estadual de ensino. Ao todo, são 755 vagas, distribuídas em 11 polos. A pré-matrícula online já está disponível no endereço http://sigepro.educacao.al.gov.br/selecao/ até o próximo dia 15.

O edital com o passo a passo da matrícula e a oferta de cada polo está disponível no site da Seduc (www.educacao.al.gov.br), no site do Sigepro e na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial do Estado (https://www.imprensaoficial.al.gov.br/diario-oficial).

A oferta contempla os cursos de Inglês, Espanhol, Português, Francês e Língua Brasileira de Sinais (Libras). As vagas estão distribuídas em 11 polos: Maceió, no Instituto de Línguas do Cepa, localizado na Escola Estadual Maria José Loureiro; Arapiraca, no Centro Estadual Professora Jacinta de Fátima, localizado na Escola Estadual Pedro Reis; Palmeira dos Índios, no Centro Professora Mércia Ribeiro, localizado na Escola Estadual Humberto Mendes; São Miguel dos Campos, no Centro Professora Edleuza Oliveira, localizado na Escola Estadual Edleuza Oliveira; Viçosa, no Centro Professor Roney Cavalcante, localizado na Escola Estadual Monsenhor Machado; Santana do Ipanema, no Centro Espedita Pereira Tavares, localizado na Escola Estadual Padre Francisco Correia; São José da Tapera, no Centro Monsenhor Rosevaldo Caldeira de Souza, localizado na Escola Estadual Lucilo José Ribeiro; Penedo, no Centro Tânia Maria Melo Alves, localizado na Escola Estadual Ernani Méro; Delmiro Gouveia, no Centro Monsenhor Luiz Augusto Azevedo de Menezes, que fica na Escola Estadual Luiz Augusto Azevedo de Menezes; Rio Largo, no Centro Djalma Eudes da Silva, localizado na Escola Estadual Claudizete Lima Eleutério; e União dos Palmares, no Centro Professora Genilda dos Santos, localizado na Escola Estadual Paulo de Castro Sarmento.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato precisa ter ao menos o ensino fundamental completo. Ser estudante regularmente matriculado no ensino médio da rede estadual de ensino ou estudante egresso da rede estadual de ensino também são critérios de seleção e classificação dos candidatos.

O candidato só pode se inscrever em apenas um curso. De acordo com o edital, os cursos serão oferecidos presencialmente, uma vez por semana, no período noturno, com apoio na aprendizagem de recursos remotos na Plataforma Moodle. A carga horária anual é de 300 horas (150 por semestre), e as aulas devem começar no dia 22.

Expansão

Com a criação dos centros de idiomas nas Gerências Regionais de Educação (Geres), a Seduc expande a oferta de cursos de línguas gratuitos para o interior do estado. Até então, apenas o Instituto de Línguas do Cepa oferecia tais cursos.

Também houve expansão na oferta dos cursos de Libras, até então restrita ao Centro de Educação Especial Joelina Cerqueira (CAS), localizado na Jatiúca. Com a oferta no Instituto de Línguas no Cepa, os moradores da parte alta da capital passam a ter mais uma opção para aprender a língua de sinais.

Confira, abaixo, a oferta dos cursos de idiomas por polo:

Maceió – 315 vagas para os cursos de Inglês, Português, Francês, Espanhol e Libras;

Arapiraca – 20 vagas para o curso de Inglês;

Palmeira dos Índios – 40 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol;

São Miguel dos Campos – 40 vaga curso de Inglês;

Viçosa – 40 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol;

Santana do Ipanema – 80 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol;

São José da Tapera – 40 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol;

Penedo – 40 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol;

Delmiro Gouveia – 40 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol;

Rio Largo – 40 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol.

União dos Palmares – 60 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol.

por Ana Paula Lins – Agência Alagoas