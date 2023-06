Mastruz com Leite inicia projeto de regravações com novo EP, “Fazendo Parte das Nossas Vidas, EP. 01”

A banda Mastruz com Leite, considerada a “mãe de todas as bandas” dentro do forró, está de volta, dessa vez com o lançamento do primeiro EP de seu projeto de regravações. “Fazendo Parte das Nossas Vidas, EP. 01”, lançado nessa sexta-feira, 02, já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

O EP é a primeira parte de um grande projeto que irá contar com 20 regravações de sucessos clássicos da banda, trazendo as 5 primeiras músicas desse trabalho. “Fazendo Parte das Nossas Vidas” é uma maneira de homenagear a história da Mastruz com Leite, que já se estende por mais de três décadas de música brasileira.

“Esse novo projeto da Mastruz com Leite, ‘Fazendo Parte Das Nossas Vidas’, conta com 20 regravações de grandes sucessos da banda. São sucessos que marcaram nossa carreira e que são solicitados sempre pelo grande público”, avisam os integrantes da Mastruz.

O DVD inteiro, que será composto pelos 4 EPs com sucessos imensos do grupo, já está disponível inteiro, junto aos conteúdos audiovisuais, na página do Youtube da Mastruz com Leite. Exibindo os talentos musicais dos integrantes atuais da banda, as gravações incluem versões ao vivo de todas as faixas que são parte do DVD.

Nesse primeiro EP, estão os sucessos “Brincar de Amar”, composição de Ferreira Filho, a faixa-foco “Sereia Do Mar”, composição de João Ribeiro e Paulo Costa, “Receita Perfeita”, composição de Ferreira Filho, “Vem Pro Meu Mundo”, composição da eterna Rita de Cássia e “Pneu Furado”, composição do Sirano.

Fonte: Jornal de Brasília