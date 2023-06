Ronaldo Lessa toma posse como governador em exercício

O vice-governador Ronaldo Lessa assinou o termo de posse como governador em exercício, nesta sexta-feira (23), no Palácio Floriano Peixoto, de onde vai despachar durante a próxima semana. É que o governador Paulo Dantas viajou para Lisboa, onde foi participar do evento Governança e Constitucionalismo Digital, para expor case de sucesso na área de Segurança Pública. A posse foi prestigiada pela secretária do Gabinete Civil, Roseane Vasconcelos e pelo secretário executivo da Seades, advogado Nelson Tenório.

Recém-chegado de Brasília, onde foi representar o governador num encontro para discutir a Reforma Tributária, Ronaldo já planejou a agenda de trabalho com a secretária de Governança, Poliana Santana, com ações nas áreas de Educação, Saúde, Segurança Pública e Ciência e Tecnologia. “O prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, me convidou para passar um dia visitando obras com ele; o reitor Henrique Costa, da Uncisal, me convidou para participar da celebração de um convênio entre a USP e a Uncisal, para a gente avançar na proteção à mulher e à criança. O governador Paulo Dantas retorna dia 29 e a gente vai fazer o que for possível e da melhor forma que pudermos”, destacou.

Sobre a visita ao prefeito Luciano, Ronaldo falou que o Estado avança na parceria com aquele governo municipal. “O governo já avançou. Foi feita a recuperação do aeroporto, além de outras obras em parceria. A Governadoria do Agreste está em andamento: já tem dois coordenadores nomeados, já escolhemos o prédio e já tivemos acesso à planta. O pessoal tá fazendo uma reforma lá para que o Paulo Dantas possa atender de mais de perto o Agreste e o Sertão”, avaliou.

Há alguns meses Ronaldo fez uma visita ao Ambulatório Noélia Lessa, na Levada, e viu a necessidade de revitalizar o espaço, ampliar os serviços oferecidos e o atendimento aos moradores. “O governador gostou da ideia de transformar o espaço numa Clínica da Família. A gente já tem duas clínicas da família: uma no Conjunto José Aprígio Vilela, no Benedito Bentes, e outra no Jacintinho. Já convidei o secretário de Saúde, Gustavo Pontes, para fazermos uma visita. Quando o governador chegar já teremos um relatório de como nós entendemos que deva ser essa terceira Clínica da Família”, finalizou Ronaldo Lessa.

Reforma Tributária

Ronaldo ainda destacou o teor do encontro na capital federal. “Estive na reunião com os governadores, lá na casa do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Essa reunião foi para discutir a Reforma Tributária com os secretários fazendários; nossa secretária da Fazenda Renata Santos foi também. Ficou acertado que até 07 de julho chegamos a um texto final, para que ele seja colocado em pauta na Câmara”.

Sobre o assunto, o governador falou ainda que apesar da pluralidade partidária a reforma deve sair. “É um passo fortíssimo para o Brasil. Não sei se vai avançar o tanto que a gente queria porque o Congresso é múltiplo, tem ideologias diferentes, mas há um alinhamento entre os poderes; estão todos pensando no Brasil. O consenso deve prevalecer”, avaliou.

Fonte: Secom Alagoas