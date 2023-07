IBGE abre seleção para vagas temporárias em AL; salário de R$ 3,1 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta segunda-feira (24), inscrições do processo seletivo para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento (ACMAP) nas capitais dos 26 estados do país e no Distrito Federal. Maceió terá duas vagas disponíveis.

As inscrições vão até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 13 de agosto. O edital está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON). O valor da taxa de inscrição será de R$ 30. São 148 vagas para todo o Brasil, tendo como pré-requisito o ensino médio completo. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, além de pessoas com deficiência.

“A remuneração é de R$ 3.100,00, além de benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A previsão de duração do contrato é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745/1993. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias”, informou o IBGE.

Com caráter eliminatório e classificatório, a seleção será feita por meio de prova objetiva e realizada no dia 24 de setembro, das 13h às 17h (horário de Brasília). O resultado final do processo seletivo está previsto para 25 de outubro. O conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

“Este PSS é para contratação de pessoal que nos apoiará em ações que acontecem depois do Censo Demográfico. É importante observar que encerramos ontem as inscrições de outros processos seletivos, para Agente de Pesquisa e Mapeamento e Supervisor de Controle e Qualidade, são funções que atuam nas pesquisas regulares do IBGE. Ainda há outros processos seletivos para este ano, será um ano de muitas oportunidades profissionais e desafios no IBGE”, concluiu o instituto.

Fonte: Gazetaweb com informações do IBGE