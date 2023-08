Prefeitura de Penedo prorroga prazo de pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2023

O prazo final para quitar o IPTU 2023 com o pagamento da cota única ou iniciar a obrigação cidadã em sua primeira parcela está prorrogada pela Prefeitura de Penedo.

A medida adotada pelo Prefeito Ronaldo Lopes está expressa no Decreto Municipal 861 (confira documento abaixo do texto), publicado neste 1º de agosto no Diário Oficial do Município.

O prazo atual para pagamento da cota única do IPTU 2023 e da primeira parcela do imposto termina no final do mês, no dia 31 de agosto, com direito a desconto.

Com a prorrogação, o calendário do imposto também foi alterado, conforme consta no decreto abaixo.

Decreto Municipal nº 861, publicado no Diário Oficial do Município neste 1º dia do mês de agosto do ano 2023.

Decrreto Municipal nº 861-2023

Fonte: Secom PMP