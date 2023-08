Quatro unidades de saúde da família da Prefeitura de Penedo recebem nota 10 do Previne Brasil

A equipe do posto de saúde Antônia Leite da Silva, mais conhecida como São José, está em festa. O motivo é a nota 10 que a unidade da Secretaria de Saúde de Penedo alcançou no Previne Brasil, com base nos indicadores de saúde analisados pelo programa federal durante o 1º quadrimestre de 2023.

Além do ‘posto São José’, mais três Unidades de Saúde da Família (USFs) da Prefeitura de Penedo alcançaram a nota máxima no Previne Brasil durante o mesmo período: USF Vereador Argemiro Sátiro da Rocha (localizada no bairro Santo Antônio/Barro Vermelho), USF Centro (que funciona no 3º Centro de Saúde, antigo Sesp) e USF Dr. Jairo Leite da Silva, disponível no posto situado no aterro da lagoa do Oiteiro, por trás do Fórum.

Além disso, entre as vinte USFs da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), apenas uma ficou com nota abaixo de nove, na escala que varia de zero a dez.

Os melhores resultados no Previne Brasil em Penedo foram registrados no posto do Loteamento São José. A equipe de trabalhou duro para conseguir números como: 95% de cobertura do pré-natal (meta 45%), 100% de cobertura de saúde bucal para gestante (meta 60%) e cobertura vacinal de 100% (meta 95%).

Os indicadores do Previne Brasil preveem também a coleta de aferições de pressão arterial e identificação de diabéticos. Entre as estratégias do PSF São José, estão as marcações de consultas no melhor horário para o paciente ou, em casos específicos, agendar a consulta domiciliar.

“Criamos um fluxo de atendimento para propiciar um constante monitoramento com pressão arterial e glicemia de todos os usuários. Sendo marcada consultas com médicos e enfermeiros, já sendo marcado o retorno na unidade e orientando em cada consulta a importância da educação em saúde com toda essa assistência”, disse a Dra. Edna Ramon Garcia.

O fluxo de atendimento realizado no posto proporcionou a equipe mapear imediatamente as gestantes, que já iniciavam o pré-natal o mais rápido possível.

“A nossa equipe tem a capacidade de identificar essa gestante para fazê-la cumprir com 100% das consultas e testes rápidos. A equipe também tem a capacidade de rastrear mulheres na idade preconizada, entre 25 a 64 anos, evitando que alguém fique de fora”, explica a enfermeira Claudia Andresa Santos.

A odontologia é um dos indicadores do Previne Brasil no acompanhamento as gestantes durante o pré-natal. “Sabemos o quanto é difícil para algumas pessoas, devido a traumas, procurarem atendimento odontológico. Fazemos com que essas mulheres, ao dar entrada na unidade com a confirmação da gravidez, já sejam encaminhadas para o dentista”, disse a Dra. Cirurgiã Dentista Valeria Engrácio Borges.

A cobertura vacinal nos primeiros meses dos bebês é um dos indicadores mais importantes do programa e incluem vacinas contra a poliomielite e aplicação da tetravalente, fundamental na proteção às crianças contra sarampo, caxumba, coqueluche e catapora.

“Fazemos esse acompanhamento com a criança recém-nascida quando ela vem a unidade fazer o teste do pezinho, já verificamos a caderneta de vacinação para ver se a criança está imunizada com as primeiras vacinas. Quando a mãe não traz essa criança em até 2 meses de idade, acionamos a enfermeira para realizar uma visita domiciliar para fazer o acompanhamento a essa criança”, destaca a Técnica de Enfermagem Ana Cristina Batista Santos.

“O Programa Previne Brasil veio para aumentar o acesso das pessoas aos serviços de saúde da Atenção Primária. Notamos uma crescente evolução nos indicadores em Penedo, onde saímos de uma nota geral de 9,34 no primeiro quadrimestre de 2022 para uma nota geral de 9,84 no primeiro quadrimestre de 2023. Isso indica que mais pessoas estão tendo acesso aos serviços e que nossas equipes estão cada dia mais empenhadas em levar saúde para a população penedense”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

por Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo