Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas e Senac qualificam mais 250 penedenses para o mercado de trabalho e o empreendedorismo

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Pedro Felipe Queiroz, entregaram o certificado de conclusão de cinco cursos profissionalizantes ofertados em Penedo durante solenidade nesta quinta-feira, 10.

O investimento na qualificação de jovens e adultos, sem custo para os inscritos, é resultado do apoio efetivo da Prefeitura de Penedo que contrata instituições do Sistema S – entre elas Senac, Senai, Sesi e Senar – e atua em parceria com o governo estadual, neste caso por meio do Programa Empreende Alagoas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SEDICS).

Somente com os cursos cujos certificados foram entregues ontem à noite – quatro do Senac Alagoas e um do Empreende Alagoas -, 250 penedenses já estão preparados para empreender ou conquistar uma vaga no mercado de trabalho, entre eles Erick Souza.

Com apenas 18 anos e ensino médio completo, Erick está pronto para empreender. Ele e mais dois amigos/sócios irão lançar o serviço de assistência técnica para computadores, atendendo na casa ou empresa das pessoas, plano de trabalho gerado a partir dos cursos Operador de Computador (Senac) e a formação no Empreende Alagoas.

Casada e mãe de um casal, Gisleide Silva também está pronta para melhorar a renda familiar por meio de serviços de alfaiataria. Ela fez dois cursos do Senac (Assistente Administrativo e a Arte de se Comunicar e Vender Mais) e está confiante no projeto que utilizará o marketing digital para divulgação e contato com a clientela.

Ronaldo Lopes parabenizou os concluintes e destacou a importância da mão de obra local qualificada e certificada por instituição do nível do Senac com os avanços recentes para Penedo, um dos 12 municípios do Brasil selecionado em edital como Destino Turístico Inteligente e a um passo da inclusão na rede mundial Cidades Criativas da Unesco.

“O certificado do Senac pode ser o critério de desempate na disputa por uma vaga no mercado de trabalho devido ao ‘peso’ da instituição. Além disso, é o diferencial para quem faz o curso e está capacitado para empreender, ter seu próprio negócio”, acrescenta o gestor da Sedecin Penedo, Pedro Queiroz.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico agradeceu a parceria do Senac Alagoas, representada na solenidade por Rosely Alves, gerente do Senac Arapiraca, reforçando a solicitação das unidades móveis de Gastronomia e Estética para Penedo.

“Este é um dos momentos mais importantes do nosso trabalho, conceder o certificado que é uma conquista de cada um de vocês, e a parceria com a prefeitura é fundamental para a cidade. Quando as empresas visualizarem as possibilidades de Penedo, a oferta de mão de obra local qualificada está pronta”, frisou Rosely Alves, informando que a parceria entre o Senac Alagoas e a Prefeitura de Penedo está assegurada por cinco anos.

O trabalho é estendido aos jovens que prestam serviço militar em Penedo, com civis nas mesmas turmas do cursos ofertados na unidade do Exército brasileiro porque parte do contingente trabalha ou estuda no horário da formação, conforme explicou o Sargento Sérgio Moraes, chefe de instrução do Tiro de Guerra local.

A integração com a sociedade é parte da missão do oficial que destaca a importância do conhecimento para a formação pessoal e cidadã, mantendo as portas do TG abertas para novas parcerias.

A solenidade de entrega dos certificados contou ainda com a presença da Diretora da Escola de Governo da Prefeitura de Penedo, Janiny Soares, e houve o sorteio de cinco vouchers para cursos EaD da Universidade Anhanguera.

Os concluintes que não compareceram à cerimônia podem pegar o certificado no escritório da Escola de Governo que funciona na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada no Centro Histórico, ao lado da agência dos Correios, no horário das oito ao meio-dia, de segunda à sexta-feira.

Fonte: Secom PMP