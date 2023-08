Beneficiários do Bolsa Família em Penedo podem retirar medicamentos, de graça, em rede credenciada ao Programa Farmácia Popular

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) informa aos beneficiários do Bolsa Família em Penedo sobre a disponibilidade gratuita de medicamentos em rede credenciada no Programa Farmácia Popular que funciona na cidade.

São 40 itens disponíveis para tratamento de onze tipos de doenças no estabelecimento identificado com material gráfico do programa reativado e ampliado pelo governo federal este ano.

Além dos remédios para hipertensão, diabetes e asma, o beneficiário do Bolsa Família também pode retirar anticoncepcionais, fraldas geriátricas e medicamentos para tratar osteoporose, rinite, doença de Parkinson, dislipidemia e glaucoma.

E para as pessoas assistidas com o benefício terem acesso aos itens do Farmácia Popular, basta ir até a drogaria credenciada e apresentar a receita médica com validade em dia, tanto do SUS quanto de serviço particular, documento oficial com foto e número do CPF.

O Ministério da Saúde informa que tem direito às fraldas geriátricas o paciente com idade igual ou superior a 60 anos ou a pessoa com deficiência que apresente prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso, no qual conste, na hipótese de paciente com deficiência, a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).

No caso de pacientes acamados ou impossibilitados de comparecerem ao estabelecimento, o representante legal ou procurador poderá retirar o item, apresentando a receita médica, documentos pessoais e do beneficiário titular da receita (RG e CPF ou documento de identidade que conste o número do CPF), salvo menor de idade (permitida a apresentação da certidão de nascimento ou do RG).

Além disso, o representante legal também deve levar procuração reconhecida em firma que outorgue plenos poderes ou poderes específicos para aquisição de medicamentos e/ou fralda geriátrica junto ao programa; e identidade civil que comprove a responsabilidade pelo menor de idade, titular da receita médica.

Em Penedo, apenas a rede de farmácias Permanente mantém o credenciamento junto ao Ministério da Saúde e está atendendo beneficiários do Bolsa Família.

Confira abaixo a lista de itens do Programa Farmácia Popular

Medicamentos gratuitos para beneficiários do Bolsa Família

– Anticoncepcionais: acetato de medroxiprogesterona (150 mg); etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg); noretisterona (0,35 mg); valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg)

– Dislipidemia (colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

– Doença de Parkinson: carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

– Glaucoma: maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

– Incontinência: fralda geriátrica

– Osteoporose: alendronato de sódio (70 mg)

– Rinite: budesonida (32 mg e 50 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

– Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos): dapagliflozina (10 mg)

Medicamentos gratuitos para toda a população

– Asma: brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg)

– Diabetes: cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml)

– Hipertensão: atenolol (25 mg); besilato de anlodipino (5 mg); captopril (25 mg); cloridrato de propranolol (40 mg); hidroclorotiazida (25mg); losartana potássica (50 mg); maleato de enalapril (10 mg); espironolactona (25 mg); furosemida (40 mg); succinato de metoprolol (25 ml)

Fonte: Secom PMP