CSA só empata com Remo e depende de um milagre para se classificar

Precisando da vitória para continuar sonhando com a classificação para a segunda fase da Série C, o CSA ficou apenas no empate sem gols – e com sabor de derrota – com o Remo. O jogo foi disputado no Estádio Rei Pelé, na tarde deste domingo (20), que contou com a presença da torcida azulina, a fim de empurrar o time, pois o clima era de decisão e tensão. O duelo foi válido pela penúltima rodada da 1ª fase.

Com o resultado, o Azulão, soma 24 pontos, e é o 11º colocado. Fica em uma situação difícil, pois uma classificação é quase impossível. Está a dois pontos do G8 e só um milagre salva o time de Marcelo Cabo. Já o Leão é o 13º colocado, com 22 pontos. Ao final do jogo, o time azulino saiu vaiado e xingado de campo.

Agora o CSA vai enfrentar o Amazonas fora de casa, pela última rodada da fase de classificação, no sábado (26), às 16 horas, no Estádio Carlos Zamith. E o Remo pega o Altos, no mesmo dia e horário, em casa, no Baenão. Vale destacar que esta última rodada será toda realizada no sábado (26), com todos os jogos ocorrendo às 16 horas.

Fonte: Gazetaweb