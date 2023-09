Desfile do 7 de Setembro em Penedo emociona milhares de pessoas nas ruas e na internet

Os 201 anos da declaração da independência do Brasil foram celebrados em Penedo por milhares de pessoas, de forma presencial e virtual. Nas ruas da cidade e nas arquibancadas instaladas próximas do palanque oficial, penedenses viram de perto tudo o que também foi transmitido, ao vivo, no canal oficial da Prefeitura de Penedo no YouTube.

A live do desfile de 7 de Setembro registrou picos de audiência com três mil internautas acompanhando simultaneamente e até as 18 horas desta sexta-feira, 08, registrava mais de 36 mil visualizações.

O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), sob a direção do webdesigner Kim Emmanuel, alcança dados que superam até algumas noites dos shows musicais dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes, outro evento que também tem cobertura em tempo real da Secom da Prefeitura de Penedo.

A parada cívico militar teve início na Praça Clementino do Monte, com a tradicional revista das tropas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Ronaldo Lopes, que desceu em carro aberto até o palanque oficial, acompanhado do Padre Samuel Ventura (representando a Diocese de Penedo) e do Major Rondinelli, comandante do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, representando as forças de segurança pública.

Em seguida, tropas da Marinha, do Exército, da Polícia Militar e dos Bombeiros abriram o desfile, marchando em direção à orla da cidade, com equipamentos e veículos de trabalho. Na sequência, vieram as escolas públicas e privadas, em sua maioria fazendo homenagens a Penedo e suas tradições que emocionaram o público.

Diante das estruturas instaladas na Praça 12 de Abril, bandas e componentes de cada unidade de ensino apresentaram suas evoluções, recebendo aplausos das autoridades e de cerca de duas mil pessoas que estavam nas arquibancadas abertas ao público.

Apesar das pancadas de chuvas, o desfile foi bastante elogiado nas ruas e redes sociais, sendo encerrado por volta das 22 horas.

Além do caráter cívico, o desfile de 7 de Setembro movimenta a economia local, principalmente no setor de comércio e serviços, sendo uma ótima oportunidade de vendas para ambulantes e o comércio eventual.

Fonte: Secom PMP