Alagoas tem saldo positivo de empregos entre Micro e Pequenas Empresas no primeiro semestre

Alagoas apresentou, nos seis primeiros meses deste ano, um saldo positivo de empregos gerados pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE’s), somando 5.966 postos de trabalho entre admissões e demissões ocorridas na área. Os dados foram divulgados na sexta-feira (15), pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), setor do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) responsável por pesquisas sobre a região.

O crescimento no número de empregos entre as MPE’s ocorreu em todos os ramos de atividades econômicas, com destaque para o setor de serviços que registrou um saldo de 2.576 empregos gerados. Na indústria de transformação foram 1.251 postos, na construção 1.225 e no comércio 823. A pesquisa do Etene foi realizada com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Sebrae.

De acordo com o levantamento as MPE’s foram responsáveis por cerca de 70% dos empregos formais criados em todo território nacional. Só neste primeiro semestre do ano, o Brasil gerou 709.698 novos postos de trabalho, de um total de 1.023.540 gerados no Brasil, no período avaliado.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação, Arthur Albuquerque, o crescimento nos números de empregos no segmento das Micro e Pequenas Empresas é fruto de investimentos feitos pelo Governo de Alagoas, principalmente em capacitação de mão de obra.

“A Seteq, a cada dia, busca soluções para inovar nas capacitações dos alagoanos, estimulando o investir nesses empreendimentos. O Emprega Mais Alagoas é um dos projetos que nossa secretaria montou pensado justamente para trazer resultados positivos na geração de emprego e renda. Ao capacitarmos o cidadão, proporcionamos a ele uma oportunidade de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho”, disse o gestor, demonstrando empolgação com o resultado obtido no primeiro semestre do ano.

De acordo com o superintendente do Banco do Nordeste (BNB) em Alagoas, Sidinei Reis, já foram financiados cerca de R$ 165 milhões para as MPE’s no estado, e com perspectiva de encerrar este ano com R$ 250 milhões alocados para o segmento. O valor contratado nos primeiros seis meses representa incremento de 17% no comparativo com os oito meses de 2022. Entre os municípios que mais demandaram crédito para o setor, destacam-se Maceió com 28%, seguido por Piranha 16% e Arapiraca 11%.

