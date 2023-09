Detran inicia Semana Nacional de Trânsito com o tema: No trânsito, siga salvando vidas

“No trânsito, siga salvando vidas”. Esse é o tema da Semana Nacional de Trânsito, que está sendo desenvolvida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran). As atividades tiveram início nesta segunda-feira (18), no auditório do prédio sede do Detran, e as ações vão até o próximo dia 25 de setembro.

O foco das ações é a educação para o trânsito, e a meta é conscientizar crianças, jovens e adultos para continuar a reduzir as ocorrências fatais que são registradas nas vias e rodovias.

De acordo com Marco Fireman, diretor-presidente do Detran, as ações do órgão estão sempre buscando tornar os condutores mais conscientes e tornar o trânsito mais seguro para todos. “As ações da Semana Nacional de Trânsito vêm para mobilizar e conscientizar a sociedade sobre as formas de reduzir os índices de sinistros de trânsito, que deixam inúmeras vítimas fatais ou então deixam sequelas graves. E para isso, todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito precisam estar ainda mais unidos e integrados, na esfera estadual, municipal e federal”, afirmou Marco Fireman.

A solenidade de abertura contou com a presença de Juliano Lessa, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas; João Batista, vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Alagoas; Joseilton Carvalho, presidente do sindicato dos CFCs; e representantes das Superintendências Municipais de Transporte e Trânsito das cidades de Penedo, Rio Largo, Barra de São Miguel e Marechal Deodoro.

Capacitação para profissionais de CFCs

A primeira ação desenvolvida pelo Detran na Semana Nacional de Trânsito foi uma capacitação para os profissionais dos Centros de Formação de Condutores (CFCs). O encontro reuniu 200 profissionais com palestras sobre legislação de trânsito. “Essa capacitação era uma demanda antiga dos profissionais dos CFCs, e procuramos promover esse encontro pedagógico para melhorar os serviços ofertados por essas instituições à população”, disse Sonaly Bastos, superintendente de Educação para o Trânsito e Formação de Condutores do Detran.

As palestras foram ministradas pelo tenente coronel da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Ordeli Savedra Gomes, especialista em gestão e legislação de trânsito; e Josimar Amaral (ES), especialista em educação e segurança no trânsito. “O trânsito é um ambiente muito dinâmico, que sempre sofre uma série de alterações, nas mais diversas áreas. Durante a palestra, abordamos os fundamentos básicos para a educação, com a revisão das atribuições dos profissionais, e assim possam evoluir, no sentido de entregar os melhores resultados, condutores melhores preparados, e reduzir as consequências, que tem acontecido nos últimos anos”, disse Josimar Amaral, especialista em trânsito.

Doação de bicicletas

Durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito, o Detran recebeu 10 bicicletas doadas pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). As bicicletas serão utilizadas no circuito infantil de educação para o trânsito, por crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas.

As ações vão acontecer no prédio sede do Detran, e o espaço conta com sinalizações verticais e horizontais, onde os jovens irão aprender de forma lúdica as normas de trânsito, e assim tornar esse ambiente e cada vez mais seguro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

17 a 24 de setembro – Arena da Vida, no Shopping Pátio Maceió;

18 de setembro – Abertura da Semana Nacional de Trânsito, na sede Detran, às 9h

18 de setembro – Capacitação pedagógica com os profissionais dos CFCs, às 10h30

19 de setembro – Ações educativas em Major Izidoro e Batalha

19 a 25 de setembro – Atividades educativas com estudantes na sede do Detran

20 de setembro – Ações educativas em Girau do Ponciano e Palmeira dos Índios;

21 de setembro – Ações educativas em Penedo e Igreja Nova;

21 de setembro – Curso de Pilotagem Defensiva em União dos Palmares, às 18h;

22 de setembro – Ação educativa no Sesc Arapiraca;

22 de setembro – Ações educativas em Marechal Deodoro e Barra de São Miguel;

23 de setembro – Curso de Pilotagem Defensiva em União dos Palmares, às 9h;

24 de setembro – Passeio ciclístico em São Miguel dos Campos; e

25 de setembro – Ações educativas em Maragogi e São Miguel dos Milagres.

por João Victor Barroso / Ascom Detran