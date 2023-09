Estado abre inscrições para concurso que premia ações inovadoras no serviço público

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) abriu as inscrições para o concurso Ações Inovadoras 2023. A iniciativa é da Escola de Governo e premia as melhores soluções desenvolvidas por servidores do estado, para melhorar as organizações públicas. O edital com todos os detalhes foi publicado na quarta-feira (20) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os interessados podem se inscrever até dia 8 de outubro por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!). O concurso Ações Inovadoras é uma das ações inseridas na programação do Mês do Servidor. A premiação reconhece, valoriza e premia ideias ou projetos de servidores do Estado, desenvolvidos em grupo ou de maneira individual, que promovem inovação e transformação no serviço público de Alagoas. São criações dispostas a incentivar novos modelos de gestão e trabalhos que gerem resultados positivos à sociedade e ao funcionalismo público.

Com foco em três áreas estratégicas para o Estado, o prêmio é realizado nas seguintes categorias: Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do Servidor; Modernização da Gestão, Transparência e Governo Digital; Atendimento ao Cidadão e Políticas Públicas. “A premiação não apenas valoriza o esforço e a dedicação dos servidores do estado, mas também estimula a busca por soluções mais eficazes para atender às necessidades dos alagoanos. E proporciona à Seplag, enquanto órgão responsável por ações de fomento à gestão, a oportunidade para utilizar os casos premiados e tentar transformá-los em políticas públicas”, destacou a secretária especial de Gestão e Patrimônio, Karine Silva.

O primeiro lugar ganha uma viagem internacional para fazer uma visita técnica a locais que priorizam trabalhos inovadores. O segundo fica com uma viagem nacional para visitar também locais que prezam por ações de inovação. E o terceiro lugar é contemplado por um curso de capacitação.

por Larissa Costa/ Ascom Seplag e Safira Bezerra* (estagiária sob supervisão)