Trakto Show Penedo movimenta cidade histórica na 2ª edição do evento

Quando o Trakto Show começou a plantar boas ideias em Maceió, a capital alagoana colheu um ecossistema de inovação, tecnologia e criatividade. Foi naquele momento que surgiram outras startups, mais consciência política e dos empresários locais acerca da potência empreendedora de Alagoas, além de uma história de sucesso que fez do evento uma referência nacional.

E a Trakto fez de novo. Dessa vez, a primeira plataforma de design com suporte humanizado da América Latina está transformando a cidade de Penedo e a região do Baixo São Francisco em uma grande incubadora de ideias. Neste fim de semana, nos dias 23 e 24 de setembro, a 2ª edição do Trakto Show Penedo leva à cidade histórica novas perspectivas para o futuro, oportunidades e incentivo à criação de novos negócios e empreendimentos de impacto. Tudo isso, com a presença de palestrantes de peso, como o comentarista e ex-jogador de futebol Diego Ribas e a cantora e atriz Lucy Alves.

O evento contará com algumas novidades: agora, o Palco Velho Chico, montado na beira do Rio São Francisco, proporciona uma experiência única para os participantes, e a já tradicional Arena Traktor ocupa o Centro de Convenções. Com uma programação extensa e diversificada, o público poderá escolher as palestras mais interessantes para o seu negócio e, também, para o seu crescimento pessoal.

Outra novidade é uma audição proporcionada por Pezinho, músico, compositor e produtor de nomes do samba como Mumunzinho, Thiaguinho e Exaltasamba, e um dos palestrantes do evento. Talentos musicais vão ter a oportunidade de se apresentar com participação da banda Tamboricas e o vencedor terá a oportunidade de gravar a sua música com Pezinho, no estúdio dele, em São Paulo. Para participar é necessário se inscrever no perfil do Trakto Show Penedo no Instagram @traktoshowpenedo.

Entre as presenças confirmadas está a do influenciador digital alagoano Gabriel Dantas, o MrPoladoful, e de André Patrocínio, CEO da Etus, a maior plataforma de automação de marketing digital do Brasil. O evento também contará com Tony Ventura, especialista em tecnologia e inovação, Alysson Costa na área de vendas e criação de produtos, e Leandro Branquinho, outro especialista em vendas que fará uma palestra sobre empreendedorismo.

Entre os especialistas em marketing digital estão Rapha Falcão, com o seu “Marketing 360”; o contador Fabiano Azevedo, que ressignificou a contabilidade com a palestra “Chaves da Virada”, e Rodolfo Bonifácio, que falará sobre o futuro do trabalho e as principais habilidades para os profissionais do futuro.

Paulo Tenório, fundador e CEO da Trakto — o primeiro editor de imagens da América Latina — lançou, em 2017, a primeira edição do Trakto Show. De lá para cá, o projeto foi ganhando espaço e entrou de vez para o calendário de eventos nacionais do setor de empreendedorismo e tecnologia.

“É um evento totalmente gratuito, criado para levar inovação, empreendedorismo, marketing digital e promover um olhar diferente para a criação de novos negócios. O tema do Trakto Show Penedo deste ano é ‘Cidade inteligente é cidade que cria’ e vamos mostrar todo potencial dessa cidade em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Tecnologia de Alagoas – SECTI. Uma coisa é certa: todo mundo que participa do Trakto Show sai transformado”, afirma Paulo Tenório.

Tenório destaca que o evento catapulta um processo interno de mudança, o que reflete diretamente nos negócios locais, aumentando as vendas e revolucionando a forma como os empreendedores enxergam suas empresas. “Isso tudo os ajuda a tomar decisões mais estratégicas e enxergar novas possibilidades para o negócio. A edição está incrível e esperamos a participação de todos. Prepare-se para ser inspirado em cada esquina e escrever sua história de sucesso”, destaca o CEO.

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, diz que a cidade está aberta para o futuro e para todos que chegam a Penedo para participar do Trakto Show. Nos dois dias de evento, são esperadas mais de 10 mil pessoas, de diversos estados do Brasil. Com isso, o comércio local já fatura e a economia recebe um importante incremento.

“O primeiro Trakto Show em Penedo foi maravilhoso e este ano não será diferente. Para nós é motivo de orgulho Penedo ser a primeira cidade, fora de Maceió, a realizar esse super evento. É um trabalho conjunto que deu certo e avança cada vez mais porque nós somos a primeira cidade do Brasil a fechar parceria com a Trakto para incluir a plataforma Trakto Educação na rede pública municipal”, afirma o prefeito.

Com opções para todos as necessidades e gostos, o Trakto Show Penedo ocorre neste sábado e domingo, com inscrições grátis e limitadas que podem ser feitas no site: www.traktoshow.com/penedo. Por lá, também é possível consultar toda a programação.

Fonte: Gazetaweb