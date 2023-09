Circuito Penedo de Cinema 2023 abre inscrições para shows musicais

O Circuito Penedo de Cinema divulgou o edital para seleção das atrações musicais da 13ª edição do evento, que acontece entre os dias 13 e 19 de novembro, com uma programação diversificada e gratuita. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de um formulário online até o dia 15 de outubro.

Com o objetivo de valorizar os artistas locais, músicos de todos os municípios de Alagoas estão convidados a se inscrever. Os interessados devem enviar o currículo artístico da atração musical, seja artista solo ou grupo, além do projeto do show e dois vídeos de boa qualidade de imagem e som, no formato mp4, com a apresentação artística de duas músicas. Mais informações sobre o processo de inscrição podem ser encontradas no edital disponível no perfil oficial do Circuito no Instagram.

“Estamos empenhados em fazer do Circuito Penedo um espaço de celebração da cultura local. Convidamos músicos de todos os municípios de Alagoas a participar deste evento único, que busca valorizar e promover os talentos locais. Queremos conhecer suas propostas, seus projetos musicais e dar a oportunidade para que brilhem no palco do nosso evento.”, disse a secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa, Mellina Freitas.

Após o período de inscrição, as propostas serão avaliadas por um grupo de músicos e produtores culturais convidados pelo evento. O resultado do processo seletivo está programado para ser divulgado no dia 1º de novembro de 2023.

Para maiores esclarecimentos e dúvidas sobre o edital, basta entrar em contato pelo e-mail producao.circuitopenedo@gmail.com.

O Circuito, composto por três festivais competitivos, mostras não competitivas e pelo 12º Encontro de Cinema Alagoano, é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult), e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBHSF), da Prefeitura de Penedo e do Sebrae Alagoas.

por Raphael von Sohsten / Ascom Circuito Penedo e Daniel Borges / Ascom Secult