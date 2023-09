Mutirão de cirurgias deve zerar fila de espera de pacientes com câncer em Alagoas

Um mutirão de cirurgias vai ser realizado no mês de outubro para zerar as filas de espera de pacientes pelo tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Alagoas . A espera pelo início do tratamento no estado chega a até um ano. O mutirão faz parte do Plano Emergencial de Socorro aos Pacientes com Câncer, apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nesta sexta-feira (29).

Alagoas tem 206 pessoas à espera do tratamento de câncer (cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia) há mais de 60 dias, o que descumpre o prazo máximo de 60 dias estabelecido por lei federal para que pessoas com câncer iniciem o tratamento pelo SUS.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, médico Gustavo Pontes de Miranda, o plano já começa a ser implementado no dia 2 de outubro, nas Clínicas da Família do Benedito Bentes e no Jacintinho, em Maceió.

Os pacientes serão acionados e convocados para realizarem as consultas, o que representa que não devem comparecer a estas unidades sem que a Sesau entre em contato e agenda a data para atendimento.

O plano será realizado com metas, com prazo imediato (em até 30 dias), a curto prazo (entre 45 a 90 dias), a médio prazo (entre 90 e 120 dias) e a longo prazo (em até 180 dias).

“Está será a maior ação ao doente com câncer já realizada em Alagoas e que contará com ações a curto, médio e longo prazo. Essas ações estão sendo programadas há dois meses e será realizada a consulta ao paciente, a triagem ambulatorial, todos os exames complementares necessários e todos os tratamentos cirúrgicos. No início, nós tivemos uma reunião com a Defensoria Pública do Estado, com o doutor Carlos Eduardo e, ele nos passou uma lista com média de 300 pacientes, que necessitam de atendimento. Eles serão os primeiros a serem atendidos em várias áreas de atuação da oncologia, como ortopédica, e urológica, cabeça e pescoço. Iremos realizar esses procedimentos, em sua grande maioria, na rede própria e alguns na rede conveniada”, explicou o secretário.

Durante a reunião, o assessor técnico da Sesau, Fernando Câmara, que representou o secretário executivo de Regulação e Gestão, Igor Monteiro, destacou que O SUS é responsabilidade de todos os entes públicos, portanto é tripartite e, com isso, a União, os Estados e os Municípios têm uma cota de participação, no financiamento e na execução de cada ação que integrada a área de atenção em saúde.

“As ações imediatas visam socorrer esses pacientes com câncer, principalmente, na capital alagoana, mas, referenciados, em toda I Macro Macrorregião de Saúde, que envolvem diversos outros municípios, e que hoje aguardam em filas de espera por consultas, exames complementares e tratamentos para suas patologias”, afirmou.

A gerente de Projetos Estratégicos em Oncologia da Sesau, Graciliana Swarowsky, explica que perspectiva do plano é que ele seja consolidado em até 180 dias, sendo esse o prazo máximo para a execução, mas que o Estado pretende fazê-lo em 90 dias.

“A partir das triagens, os pacientes irão iniciar de imediato os seus exames e com o resultado, que leva em torno de 15 a 20 dias, a gente dá início às cirurgias dentro da rede”, disse.

Consultas e cirurgias

Nas Clínicas da Família serão realizadas imediatamente consultas de triagem, caso tenham diagnóstico confirmado ou suspeitos. No Hospital da Mulher (HM) será ampliado os consultórios oncológicos por meio de consultas de triagem oncológica em mastologia e ginecologia. No Hemocentro de Alagoas (Hemoal), que já realiza consultas de triagens hemato-oncológicas, será reforçada a estrutura para as consultas.

No HM serão ofertados exames de biópsia de colo de útero e mama, mamografia, tomografia e ultrassonografia. No Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA) terão exames de colonoscopia, endoscopia, tomografia e ultrassonografia. No Hospital do Coração Alagoano serão realizadas ressonâncias.

Já no Hospital Regional da Mata (HRM) terão tomografias e Ultrassonografias e no Hospital Regional do Norte (HRN), biópsia da próstata, colonoscopia, endoscopia, tomografia e ultrassonografia. O Centro de Diagnóstico por Imagem (Cedim) da Universidade Estadual de Ciências da Sesau de Alagoas (Uncisal) também fará parte do plano, ofertando biópsias de próstata e tireoide, mamografia e ultrassonografia.

O Centro de Patologia Médico e Laboratorial (CPML) fará todas as análises patológicas dos exames coletados na rede hospitalar relacionados às biópsias e os exames laboratoriais de marcadores tumorais. Além disso, o Hemoal dará suporte hemoterápico, biópsia de medula e mielograma.

Em relação a cirurgias, pela rede Filantrópica Habilitada de Alta Complexidade, por meio do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA), irá ampliar e ofertar Apoio e Cooperação Técnica (Sesau e HU/Ufal), além de reforço da equipe médica e dos leitos clínicos e ressonância com contraste.

Na Rede Pública Estadual as cirurgias ginecológicas e de mama serão feitas no HM e as de cabeça e pescoço e neuro no HMA. A quimioterapia e a radioterapia são de competência única e exclusiva dos prestadores habilitados, sob gestão plena do município.

Fonte: G1/AL