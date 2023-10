Escolas estaduais apresentam 60 projetos científicos em Penedo e Porto Calvo

Sessenta projetos científicos serão apresentados por estudantes de escolas da rede estadual de ensino durante a Mostra Científica Estadual de Criatividade, Pesquisa, Inovação e Tecnologia na Educação, a qual ocorre nos próximos dias 17 e 19 em Penedo e Porto Calvo. A ação, que visa fomentar a prática científica entre estudantes do ensino médio, integra a programação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

O evento conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) e será realizado no dia 17, em Penedo, no Ginásio Padre Manuel Vieira, e no dia 19, em Porto Calvo, na Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação. Em ambos os casos, as apresentações ocorrem das 8h às 17h.

“Teremos trabalhos nas áreas de ciências biológicas, ciências exatas e da terra, engenharia, com programação e robótica, e ciências humanas. O tema será o mesmo na Semana Nacional, voltado às ciências básicas e ao desenvolvimento sustentável. Assim como já vimos no Encontro Estudantil, esta será mais uma oportunidade de expormos ações de iniciação científica de nossas escolas. Vale destacar ainda que os projetos vencedores ganharão credenciamento para a Febrace-USP, a maior feira científica do país”, explica o superintendente de Desenvolvimento do Ensino Médio, Ricardo Lisboa.

Escolas participantes

Na Mostra da 9ª Gerência Especial de Educação (GEE), em Penedo, apresentarão trabalhos as escolas estaduais Professor Ernani Méro, Dr. Alcides de Andrade, Comendador José da Silva Peixoto, Professor João Valeriano de Oliveira e Gabino Besouro, de Penedo; Correia Titara, de Piaçabuçu; Anália Tenório, de Olho d´Água Grande e Firmo de Castro e Indígena Francisco Queiroz Suíra, de Porto Real do Colégio.

Já em Porto Calvo estarão presentes as escolas estaduais Nossa Senhora da Apresentação e Guedes de Miranda, de Porto Calvo; Margarida Pugliesi, de São Luiz do Quitunde; Ciridião Durval, de Porto de Pedras; Sebastião Felisberto de Carvalho, da Barra de Santo Antônio; Delmo Ferreira da Silva, de Jundiá; Francisco Falcão, de São Miguel dos Milagres; Maria Antônia de Oliveira Santos, de Matriz de Camaragibe; Ambrósio Lira, de Passo do Camaragibe; José Ribeiro Caminha, de Campestre e Dom Eliseu de Oliveira, de Japaratinga.

