Paulo Dantas conclui entrega de 47 ruas pavimentadas no município de Arapiraca

O governador Paulo Dantas promoveu nesta segunda-feira (16) mais uma entrega de obras estruturantes no município de Arapiraca. Ao lado do prefeito da cidade, Luciano Barbosa, e do senador Renan Calheiros, Paulo inaugurou a pavimentação de 26 ruas dos bairros de Caititus e Santa Edwiges. Além delas, outros 21 logradouros já haviam sido entregues na semana passada e ainda foi assinada a ordem de serviço para entrega de 8,5 km de estrada.

Paulo disse que as ações feitas em Arapiraca e em todos os outros municípios do estado são reflexo do modelo de governança, que visa ao crescimento socioeconômico do Estado através de investimentos. “Esses investimentos diretos têm prestado um extraordinário serviço, visando ao desenvolvimento estratégico do nosso Estado. E eu não tenho a menor dúvida que é esse caminho que está nos colocando como o estado com os maiores indicadores do país e o estado que mais se desenvolve entre todos os do Nordeste e entre a maioria dos estados do Brasil”, ressaltou.

O prefeito Luciano Barbosa ressaltou que a contribuição do governador do Estado foi fundamental para a pavimentação das 47 ruas. “Para fazer justiça, a pavimentação destas 26 ruas e a pavimentação das outras 21 ruas que inauguramos no sábado passado têm a sua impressão digital, têm o seu trabalho, governador Paulo Dantas”, destacou.

Já o senador Renan Calheiros destacou a importância da parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Arapiraca para a realização de obras estruturantes para o desenvolvimento da cidade e do Estado. “É muito importante apoiar a administração do prefeito Luciano Barbosa, que exerce a administração com transparência e tem aplicado os recursos enviados para Arapiraca sempre visando ao desenvolvimento, geração de emprego e renda em Arapiraca”, disse.

As obras entregues foram feitas em parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Arapiraca e vão contribuir para trafegabilidade dos moradores das regiões beneficiadas, valorização imobiliária e diretamente para o desenvolvimento econômico da cidade.

Estiveram presentes o primeiro suplente de senador Rafael Tenório, o deputado estadual Ricardo Nezinho, bem como o presidente da Câmara de Arapiraca, Sérgio do Sindicato, o secretário de Infraestrutura da cidade, Rolando Izidoro, vereadores da região e outras personalidades políticas e empresários.

por Marcelo Alves/ Agência Alagoas