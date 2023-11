Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Penedo recebem fardamento

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) que trabalham em Penedo e concluíram o curso técnico “Saúde com Agente” receberam os respectivos fardamentos.

A entrega realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) aconteceu na quinta-feira, 09, quando 104 fardamentos foram distribuídos aos ACSs e ACEs que fizeram o curso ofertado para melhorar a assistência prestada à população de Penedo, verificada nos indicadores de saúde e na qualidade dos serviços da Atenção Primária.

“Essa farda estava sendo muito esperada porque ela é o nosso jaleco de formatura. Esse curso foi muito bom, ele mudou a vida do ACS e do ACE. Agora nós temos uma visão melhor de como trabalhar para ajudar as pessoas”, disse a ACS Rosemeire Souza do Nascimento Vasconcelos.

Para o ACE Rogério Onofre da Silva as aulas o ajudaram a se capacitar mais ainda para ser um profissional mais humano com a população.

“Me fez aprender e entender a importância dos ACS e ACE na sociedade. As aulas virtuais, me fizeram procurar o melhor horário para aprender todo o conteúdo didático e, nos momentos de dúvidas, tínhamos uma plataforma com professores super qualificados, um grupo de whatsapp com um tutor à disposição e também as aulas presenciais com a preceptora, onde tirava todas nossas dúvidas”, declarou Rogério.

Além do apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da SEMS, o curso feitos pelos ACEs e ACSs é ofertado por meio da parceria entre a UFRGS, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) com o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e Curso Técnico em Vigilância em Saúde, com ênfase no Combate às Endemias.

“Nossos agentes foram capacitados visando aumentar a qualidade e a resolutividade dos serviços ofertados à população de Penedo. O curso reforça também a valorização desses profissionais, que desempenham um papel de grande relevância na saúde de todos os munícipes”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

por Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS