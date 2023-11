Em meio a protestos, CRB bate Tombense na despedida do Rei Pelé: 2×0

O CRB disse adeus ao Estádio Rei Pelé na temporada 2023 em grande estilo. Na noite deste domingo (19), o Galo superou o desesperado Tombense com uma vitória contundente por 2 a 0, em duelo válido pela penúltima rodada da Segundona. Mesmo com reservas em campo, o time regatiano foi melhor durante praticamente todo o confronto.

Os gols da vitória saíram apenas na segunda etapa, com Anselmo Ramon e Bruno Silva. O duelo ainda foi marcado por protestos da torcida, que colocou faixas contra a diretoria e o próprio elenco. Contudo, nos minutos finais, houve comoção pela provável despedida do zagueiro e capitão Gum.

Na tabela, o CRB ganhou uma posição. Com a derrota do Guarani e seu resultado positivo, o Galo alcançou os 57 pontos e é o novo novo colocado. Já o Tombense, ainda ameaçado pela queda, fica no 16º lugar com 37 pontos. Há o risco do Gavião terminar a rodada no Z4, se o Sampaio Corrêa vencer o Avaí nesta segunda-feira (20).

Agora a dupla se prepara para a rodada final da Série B, que acontece no próximo dia 25, sábado, às 17 horas. O CRB visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, enquanto o Tombense recebe o Mirassol, no Almeidão.

Fonte: Gazeataweb